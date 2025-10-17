Kategórie
Domov
Katarina Jánošíková TASR
dnes 17. októbra 2025 o 16:50
Čas čítania 1:57

Fico podpísal dohody s premiérkou Ukrajiny. Slovensko sa zaviazalo k užšej spolupráci

Fico podpísal dohody s premiérkou Ukrajiny. Slovensko sa zaviazalo k užšej spolupráci
Zdroj: TASR/František Iván

Podpísali dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility, rovnako i spoločnú cestovnú mapu, týkajúcu sa spoločných projektov.

Predstavitelia slovenskej a ukrajinskej vlády podpísali viacero medzivládnych dohôd. Urobili tak po spoločnom rokovaní oboch kabinetov, ktoré sa v piatok konalo v Košiciach.
Premiéri oboch krajín Robert Fico a Julija Svyrydenková podpísali dohodu o spolupráci a výmene informácií v oblasti pracovnej mobility, rovnako i spoločnú cestovnú mapu, týkajúcu sa spoločných projektov.


Ministri oboch vlád podpísali tiež medzivládnu dohodu o technickej a finančnej spolupráci, rovnako i protokol o zmene medzivládnej zmluvy o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach a tiež dohodu o vzájomnom prevode nehnuteľností určených na účely diplomatického zastúpenia.

Piatkové stretnutie s ukrajinskou vládou malo podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) význam. Zdôraznil, že slovo mier musí byť kľúčovým slovom slovenskej politiky. Úsilie Slovenska sústrediť sa v prípade vojny na Ukrajine na humanitárnu a praktickú pomoc bolo podľa neho tou správnou cestou. „Teraz hovorím za vládu SR a musím potvrdiť, že mier je kľúčové slovo nášho snaženia,“ podotkol. Pre Slovensko je podľa Fica dôležité mať stabilného suseda, ktorý je pripravený spoločne riešiť mnohé výzvy a Ukrajina potrebuje suseda s rovnakými vlastnosťami.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska


Fico s ukrajinskou premiérkou hovoril o sankčných balíkoch pre Rusko, negatívnom postoji Slovenska k členstvu Ukrajiny v NATO či o podpore ukrajinského členstva v Európskej únii (EÚ). „Varoval som predsedníčku vlády, možno bude prekvapená, že tí, čo dnes veľa hovoria o Ukrajine pozitívne, budú tí, ktorí budú najviac brzdiť členstvo Ukrajiny v EÚ. Slovensko to nebude, ak hovoríme nie, tak hovoríme nie úprimne, ak hovoríme áno, tak hovoríme áno úprimne,“ skonštatoval Fico.

Predsedovia vlád si vymenili aj postoje k tranzitu plynu. Premiéri sa na spoločnom rokovaní dohodli na budovaní ukrajinskej školy na Slovensku. Fico zároveň poukázal na to, že SR potrebuje 150.000 kvalifikovaných pracovníkov. „Toto je tiež oblasť, kde sa môžeme, vzhľadom na blízkosť našich jazykov, veľmi rýchlo dohodnúť,“ poznamenal.


Ukrajinská premiérka ocenila úprimnosť, konštruktívnosť i solidaritu, ktorú vníma zo slovenskej strany. Vyjadrila potešenie nad pokrokom v spoločných projektoch, ktorý sa premietol aj do podpísaných dohôd. „Naše tímy dosiahli značný úspech, čo sa týka konkrétnych projektov vzájomne výhodného využívania infraštruktúry, koordinácia vzájomnej pomoci v oblasti energetickej bezpečnosti nám pomôže preklenúť súčasnú ťažkú dobu,“ uviedla.


Svyrydenková poďakovala za podporu Slovenska pri integračných snahách Ukrajiny, potvrdila, že otázkou diskusií bola aj snaha o zachovanie národnej identity. „Je to téma, ktorá si vyžaduje špeciálnu pozornosť,“ súhlasila Svyrydenková. Ocenila ústretovosť slovenskej strany v prípade možnosti otvoriť ukrajinskú školu na Slovensku, rovnako tak verí, že pri obnove Ukrajiny budú hrať významnú úlohu i slovenské firmy.


So slovenským premiérom rozoberala aj tému posilnenia protiruských sankcií. „Na číslach som ukazovala, že tieto sankčné tlaky fungujú a ako to vplýva na ekonomiku,“ uviedla. Svyrydenková je presvedčená, že konzultácie vo formáte medzivládnych stretnutí aj v piatok ukázali svoju efektívnosť a pragmatickú stránku. „Ukrajina a Slovensko sú partneri pripravení na budovanie bilaterálnych vzťahov na základe dôvery, dobrého susedstva, bezpečnosti a spoločnej európskej budúcnosti,“ zdôraznila ukrajinská premiérka. Predseda vlády SR zároveň prijal pozvanie ukrajinskej premiérky Julije Svyrydenkovej na ďalšie rokovanie na Ukrajine. Na čase a mieste sa ešte dohodnú.

26. augusta 2025 o 9:14 Čas čítania 0:52 Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov“. Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov Poľský prezident presadzuje zákaz „banderovských symbolov“. Ukrajina hovorí o zásahu do práv občanov
17. októbra 2025 o 6:36 Čas čítania 1:13 Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily Trump sa stretne s Putinom v Budapešti. Ozrejmil detaily
17. októbra 2025 o 13:20 Čas čítania 0:33 Ukrajina odrazila ďalší ruský útok. Pri demolácii prišlo o život minimálne 78 okupantov Ukrajina odrazila ďalší ruský útok. Pri demolácii prišlo o život minimálne 78 okupantov
Zobraziť galériu
(3)
Súvisiace témy:
Ukrajina
