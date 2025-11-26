Európski analytici upozorňujú, že po voľbách v roku 2024 pribudlo v europarlamente výrazne viac poslancov, ktorí pri hlasovaniach zastávajú pozície blízke Moskve.
- Analýza portálov EU Observer a Novaya Gazeta Europe ukazuje, že počet europoslancov, ktorí podporujú proruské pozície v hlasovaniach, po voľbách v roku 2024 výrazne vzrástol.
- Autori hodnotili 14 rezolúcií o ruskej invázii na Ukrajinu a tri dokumenty o Bielorusku a z hlasovaní vytvorili poradie poslancov, ktorí najčastejšie volili v prospech Moskvy.
- V skupine 21 najviac proruských politikov sa objavilo päť Slovákov.
Širší kontext: Najvyššie sa umiestnil Milan Mazurek z hnutia Republika, ktorý sa delí o prvé miesto s dvoma nemeckými europoslancami. Na ďalších pozíciách figurujú Milan Uhrík, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Ľuboš Blaha. Ich hlasovania pritiahli pozornosť aj preto, že v mnohých prípadoch išli proti väčšinovej línii Európskeho parlamentu.
Autori analýzy doplnili, že viacerí poslanci otvorene sympatizujú s Kremľom, odmietajú sankcie alebo kritizujú západnú pomoc Ukrajine. Pri Mazurekovi pripomenuli jeho radikálne výroky a dlhodobé spochybňovanie európskej politiky voči Rusku, pri Uhríkovi jeho návštevu Bieloruska.
Prečítaj si aj tieto články: