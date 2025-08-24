26-ročného Portugalčana hospitalizovali; vyšetrenie ukázalo delírium.
- Pasažier trpiaci delíriom sa pokúsil vniknúť do kokpitu lietadla spoločnosti Easyjet na linke z Lyonu do Porta.
- Po incidente sa let vrátil na letisko v Lyone. V sobotu to potvrdili polícia a letecká spoločnosť. Incident sa stal v piatok večer.
- Ostatní cestujúci muža spacifikovali a, podľa francúzskej polície, ho držali pod kontrolou až do pristátia.
Citát: „Lietadlo EJU4429 z Lyonu do Porta sa krátko po vzlietnutí vrátilo späť do Lyonu kvôli správaniu jedného z pasažierov na palube,“ napísal Easyjet.
Širší kontext: Po prílete lietadlo čakala polícia a po tom, ako cestujúceho vyviedli, let pokračoval do Porta. Polícia potvrdila, že išlo o 26-ročného portugalského občana. Lekárske vyšetrenie ukázalo, že trpí leteckou nevoľnosťou a delíriom. Hospitalizovali ho vo francúzskej nemocnici.
Prečítaj si aj tieto články:
21. augusta 2025 o 14:00 Čas čítania 1:45 KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
19. augusta 2025 o 7:10 Čas čítania 8:04 Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)