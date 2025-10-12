Kategórie
dnes 12. októbra 2025 o 15:00
Čas čítania 1:11

USA pomáhajú Kyjevu s cielením útokov na Rusko. Cieľom je prinútiť Putina k rokovaniam o ukončení vojny

Kategória:
Zahraničie
USA pomáhajú Kyjevu s cielením útokov na Rusko. Cieľom je prinútiť Putina k rokovaniam o ukončení vojny
Zdroj: TASR/AP

USA pomáhajú Ukrajine pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru.

  • Spojené štáty poskytovaním spravodajských informácií už niekoľko mesiacov pomáhajú Ukrajine pri útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru, informoval v nedeľu denník Financial Times.
  • Predstavitelia, na ktorých sa britské noviny odvolávajú, tvrdia, že ide o koordinovanú snahu oslabiť ekonomiku Ruska a prinútiť prezidenta Vladimira Putina zasadnúť za rokovací stôl.
  • Podľa ukrajinských a amerických zdrojov citovaných FT pomáhajú americké spravodajské služby Kyjevu pri plánovaní trasy, nadmorskej výšky, načasovaní a rozhodovaní o operáciách, čím umožňujú ukrajinským útočným dronom s dlhým dosahom a jednosmerným letom vyhnúť sa ruskej protivzdušnej obrane.
  • Ukrajina si podľa niektorých zdrojov FT najskôr vyberie ciele svojich úderov a USA jej až potom poskytnú spravodajské informácie o ich slabinách. O poskytnutie podobnej podpory Kyjevu Washington údajne požiadal aj spojencov z NATO.
  • Nemenovaní predstavitelia uviedli, že Spojené štáty sú úzko zapojené do všetkých fáz plánovania a že v niektorých prípadoch sami stanovili Ukrajincom ciele, ktoré majú uprednostniť.

Širší kontext: Biely dom, kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ani ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne neodpovedali na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie k správe denníka FT. Komentár neposkytol ani rezort ruskej diplomacie.

Pomoc zo strany USA sa zintenzívnila od polovice tohto leta po júlovom telefonáte medzi Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom a bola kľúčová pri realizácii útokov Ukrajiny. Tie podľa FT spôsobili nárast cien energií v Rusku a prinútili Moskvu obmedziť vývoz nafty a dovážať pohonné hmoty.

Trump otvorene vyjadril svoje sklamanie z Putina, odkedy sa spolu osobne stretli na Aljaške. Tento summit nepriniesol žiadny hmatateľný pokrok, ktorý by priblížil ukončenie vojny na Ukrajine. Zdroje FT uviedli, že to bol jeden z faktorov, ktorý ovplyvnil Trumpovo rozhodnutie podporiť intenzívnejšie ukrajinské útoky na území Ruska.

Moskva v poslednom čase takisto opakovane podniká útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny, ktorú sa podľa Reuters snaží ochromiť ešte pred príchodom zimy. 

Donald Trump Putin Rusko Spojené štáty americké Správy zo sveta Vladimir Putin Vojna na Ukrajine
