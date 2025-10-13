Tragédia vo Vysokých Tatrách. Turistka spadla z 300-metrovej výšky

Záchranári preto vyzývajú návštevníkov, aby prispôsobili výstroj, plán túry aj svoje schopnosti aktuálnym podmienkam.
Uplynulá nedeľa (12. októbra) priniesla vo Vysokých Tatrách viacero zásahov Horskej záchrannej služby (HZS), z ktorých jeden sa skončil tragicky. Záchranári najprv pomáhali 43-ročnému turistovi so zranenou nohou v oblasti Škaredého žľabu. Krátko nato zasahovali pri 45-ročnej turistke z Poľska, ktorá spadla približne 300 metrov z vrcholu Východnej Vysokej. Utrpela vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla.
Ďalší zásah si vyžiadala 35-ročná Poľka, ktorá sa v zimných podmienkach stratila v žľabe pod Štrbinou pod Ťažkým štítom. Počas tejto akcie museli záchranári pomáhať aj ďalšiemu Poliakovi, ktorý si pádom poranil hlavu.
Záchranári upozorňujú turistov
HZS upozorňuje turistov, že v Tatrách už panujú zimné podmienky, na chodníkoch je ľad a sneh, dni sú kratšie a orientácia v teréne náročnejšia. Záchranári preto vyzývajú návštevníkov, aby prispôsobili výstroj, plán túry aj svoje schopnosti aktuálnym podmienkam a nezabúdali, že „výstup je dobrovoľný, ale zostup povinný.“