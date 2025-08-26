V USA sa po rokoch objavil prípad mäso požierajúceho hmyzu, ktorý nakazil človeka.
Spojené štáty zaznamenali prvý prípad infekcie človeka parazitom, ktorý požiera ľudské mäso, oznámilo to Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb USA (HHS).
New World screwworm, (NWS) po latinsky Cochliomyia hominivorax je druh parazitických múch, ktorých larvy sa živia živým tkanivom, píše ABC News. Názov pochádza zo spôsobu, akým sa larvy (červy) doslova „zavŕtavajú“ do tela hostiteľa pomocou ostrých ústnych háčikov, čím spôsobujú rozsiahle poškodenia tkaniva, ktoré môžu viesť až k smrti.
Podľa hovorkyne HHS sa pacient nakazil po návrate z cesty do Salvadoru. Ministerstvo dodalo, že riziko pre verejnosť v USA je veľmi nízke. Pacient – obyvateľ štátu Maryland – sa medzičasom z infekcie zotavil a podľa štátneho zdravotníckeho úradu neexistujú dôkazy o ďalšom šírení nákazy.
Krajiny v Strednej Amerike a Mexiku čelia epidémii parazita u hospodárskych zvierat.
Napríklad v Paname stúpol počet prípadov u zvierat z priemerných 25 ročne na viac ako 6 500 v roku 2023, uvádza Ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA). Odvtedy bol parazit zaznamenaný v ďalších siedmich krajinách Strednej Ameriky, čo prelomilo predtým existujúcu bariéru, ktorá po desaťročia obmedzovala výskyt tohto škodcu len na Južnú Ameriku.
USDA uvádza, že takzvaná „skrutkovica“ nebola v USA u zvierat zistená. V minulosti bola zo Spojených štátov takmer úplne vyhubená pomocou techniky sterilizácie samčekov múch, ktorí boli následne vypúšťaní do prírody. Po párení s divokými samičkami sa tým populácia parazita znižovala až na nulovú úroveň. Vzhľadom na aktuálne šírenie v susedných krajinách však USDA varuje:
„NWS nie je len hrozbou pre našu farmársku komunitu, ale aj pre našu potravinovú bezpečnosť a národnú bezpečnosť,“ uviedli v tlačovej správe, v ktorej predstavili nové preventívne iniciatívy.
Medzi tieto opatrenia patrí:
- výstavba zariadenia na produkciu sterilných múch v Texase,
- nasadenie jazdných hliadok na sledovanie migrácie voľne žijúcich zvierat,
- využitie špeciálne vycvičených psov na kontrolu tovarov a zvierat na hraničných prechodoch.
V máji USDA zakázala dovoz živého hovädzieho dobytka, koní a bizónov z Mexika a odvtedy postupne obnovuje obchod.
Začiatkom tohto mesiaca vydal americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) mimoriadne povolenie na používanie veterinárnych liekov na liečbu alebo prevenciu nákazy touto mäso požierajúcou muchou.
- cestujú do oblastí s výskytom infekcie
- trávia čas medzi hospodárskymi zvieratami
- spia vonku
- majú otvorené rany