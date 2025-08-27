Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 27. augusta 2025 o 11:54
Čas čítania 1:06

Mafiánsky boss Piťo neuspel s odvolaním. Najvyšší súd mu potvrdil trest 14 rokov väzenia

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Mafiánsky boss Piťo neuspel s odvolaním. Najvyšší súd mu potvrdil trest 14 rokov väzenia
Zdroj: TASR – Štefan Puškáš

Najvyšší súd potvrdil Jurajovi Ondrejčákovi trest odňatia slobody.

  • Niekdajšiemu bosovi bratislavskej skupiny piťovcov, Jurajovi Ondrejčákovi, potvrdil Najvyšší súd SR v stredu v obnovenom procese trest väzenia vo výmere 14 rokov a šiestich mesiacov.
  • O vine obžalovaného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a iné skutky súd nerozhodoval, keďže ŠTS mu v marci v prípade povolenia obnovy konania zrušil iba trest. Rozsudok je právoplatný. Vyhlásený bol v neprítomnosti Ondrejčáka.
  • Najvyšší súd vo svojom odôvodnení uviedol, že trest, ktorý uložil ŠTS Ondrejčákovi, považuje za primeraný. Rovnako podľa neho vyhodnotil ŠTS správne aj upustenie od trestu prepadnutia majetku. Najvyšší súd potvrdil, že neexistuje dôvod na jeho uloženie.

Citát: „Z pohľadu nás ako odvolacieho súdu nebol dôvod zasahovať do prvostupňového rozsudku, ktorý hodnotíme ako správny v uloženom treste odňatia slobody obžalovanému Ondrejčákovi vo výmere 14 rokov, šiestich mesiacov aj z pohľadu jeho zaradenia do stredného stupňa stráženia a napokon aj pokiaľ ide o výrok o ochrannom dohľade,“ argumentoval NS.

22. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 5:01 Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate

Širší kontext: Špecializovaný trestný súd, pracovisko Banská Bystrica, povolil v marci Jurajovi Ondrejčákovi alias Piťovi obnovu konania. Išlo o prvý rozsudok, ktorým ho ŠTS odsúdil v roku 2014 na 16-ročný trest odňatia slobody za členstvo v zločineckej skupine a iné skutky. Zostal tak bez trestu, ale s uznanou vinou. Súd ho preto zároveň zobral do väzby, aby nemohol utiecť alebo pokračovať v trestnej činnosti.

ŠTS následne v obnovenom procese uložil Ondrejčákovi úhrnný nepodmienečný trest väzenia na 14 rokov a šesť mesiacov so zaradením do stredného stupňa stráženia. Rovnako mu uložil ochranný dohľad na dva roky. V porovnaní s minulosťou však upustil od trestu prepadnutia majetku. Keďže Ondrejčák, prokurátor ako aj poškodení sa voči rozsudku odvolali, rozhodoval ďalej NS SR.

Prečítaj si aj tieto články:

18. mája 2025 o 18:05 Čas čítania 0:45 Mafiánsky bos Piťo za mrežami šije topánky, hrá pingpong a číta. Pred súdom sa ukázal ako vzorný väzeň Mafiánsky bos Piťo za mrežami šije topánky, hrá pingpong a číta. Pred súdom sa ukázal ako vzorný väzeň
18. mája 2021 o 11:40 Čas čítania 0:42 Piťo uzavrel dohodu o vine a treste. Mafiánsky bos sa môže dostať na slobodu už o pár rokov Piťo uzavrel dohodu o vine a treste. Mafiánsky bos sa môže dostať na slobodu už o pár rokov
4. februára 2025 o 18:34 Čas čítania 0:30 Jeden z najznámejších mafiánov prezývaný ako Piťo sa môže čoskoro dostať na slobodu. Najvyšší súd SR mu výrazne znížil trest Jeden z najznámejších mafiánov prezývaný ako Piťo sa môže čoskoro dostať na slobodu. Najvyšší súd SR mu výrazne znížil trest
PIŤO
Zdroj: TASR - Ján Krošlák
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR – Štefan Puškáš
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 hodinami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
včera o 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 09:05
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najsilnejšie armády sveta. Slovensko skončilo najhoršie z celej V4
REBRÍČEK: Toto sú najsilnejšie armády sveta. Slovensko skončilo najhoršie z celej V4
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
včera o 11:03
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 09:05
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 hodinami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 18:34
Tragédia na Slovakia Ringu: Na pretekárskej dráhe zomrel 30-ročný motorkár
Tragédia na Slovakia Ringu: Na pretekárskej dráhe zomrel 30-ročný motorkár
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 4 dňami
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
Volajú ti rakúske čísla? Ide o podvod, stačí jeden telefonát a môžeš prísť o tisíce eur
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
22. 8. 2025 6:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
20. 8. 2025 12:29
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Lifestyle news
Justin Bieber pridal odvážne fotky s vulgárnym odkazom pre Hailey. Tá to komentovala so znechuteným emoji pred 22 minútami
V hokeji budú platiť štyri nové pravidlá. Týkať sa budú hráčov na striedačke aj brankárov počas hry pred hodinou
Zuzana Plačková je opäť tehotná. S Reném Rendym sa stanú dvojnásobnými rodičmi pred hodinou
Dojímavý príbeh z bratislavskej reštaurácie: neznámy muž prekvapil rodinu v núdzi, zaplatil im večeru pred 3 hodinami
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni? dnes o 07:15
Paul Mescal v novom filme stvárni Williama Shakespeara. Vo filme Hamnet sa vyrovnáva so smrťou svojho syna včera o 19:43
Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene včera o 19:33
Veľké zmeny v F1. Bottas a Perez budú v ďalšej sezóne jazdiť za Cadillac včera o 19:02
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza? včera o 18:42
Slovensko Všetko
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 hodinami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Treba si dať pozor vo viacerých okresoch.
Tragédia na Slovakia Ringu: Na pretekárskej dráhe zomrel 30-ročný motorkár
včera o 18:34
Tragédia na Slovakia Ringu: Na pretekárskej dráhe zomrel 30-ročný motorkár
VIDEO: Na oblohe sa objavil záhadný biely pás. Vidieť ho mohli aj ľudia na Slovensku
včera o 13:16
VIDEO: Na oblohe sa objavil záhadný biely pás. Vidieť ho mohli aj ľudia na Slovensku
NBS upozorňuje Slovákov na nový typ podvodu. Tieto aplikácie vás môžu pripraviť o peniaze
včera o 15:31
NBS upozorňuje Slovákov na nový typ podvodu. Tieto aplikácie vás môžu pripraviť o peniaze
Premiér Fico otvoril nový závod. Poskytne stovky nových pracovných miest
včera o 16:16
Premiér Fico otvoril nový závod. Poskytne stovky nových pracovných miest
Aplikácia eDoklady prichádza s novinkou: Preukázať sa občianskym preukazom v mobile môžete už v septembrových voľbách
dnes o 05:46
Aplikácia eDoklady prichádza s novinkou: Preukázať sa občianskym preukazom v mobile môžete už v septembrových voľbách
Zahraničie Všetko
REBRÍČEK: Toto sú najsilnejšie armády sveta. Slovensko skončilo najhoršie z celej V4
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najsilnejšie armády sveta. Slovensko skončilo najhoršie z celej V4
včera o 17:47
Zelenskyj odkazuje, že bude pokračovať v útokoch na ropovod Družba. Maďarsko jeho vyhlásenie považuje za vyhrážku
dnes o 07:44
Trump pohrozil Putinovi. Ak Rusko nepristúpi na prímerie, príde vraj „ekonomická vojna“
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
dnes o 07:44
Trump pohrozil Putinovi. Ak Rusko nepristúpi na prímerie, príde vraj „ekonomická vojna“
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia