Prezident nemá nedôveru voči šéfovi SIS Pavlovi Gašparovi.
- Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol so šéfom Slovenskej informačnej služby Pavlom Gašparom, aby ho informoval aj o svojej dopravnej nehode.
- Pellegrini tvrdí, že voči Gašparovi nemá nedôveru. Tvrdí, že tú by mal v prípade zlyhania služby. Veci, za ktoré Gašpara kritizujú, zatiaľ nemohol vyhodnotiť ako nejaký veľký škandál.
- Prezident upozornil na to, že dôvody, aby konal, pokiaľ tak nerobí premiér, by museli byť veľmi závažné. Zároveň poukázal na to, že so SIS majú naplno spolupracovať všetky najrelevantnejšie zahraničné tajné služby. SIS podľa jeho slov dokonca predsedá rozviednym službám okolitých krajín.
Citát: „Služba, ktorú vedie vo vzťahu ku mne - dostávam informácie, ktoré potrebujem. Padá pod zodpovednosť premiérovi, ktorý je zaňho zodpovedný, jeho dôveru má. Ja, ak by som mal mať nedôveru voči riaditeľovi SIS, tak za zlyhania služby, ale nie za takéto veci, ktoré som zatiaľ nemohol vyhodnotiť ako veľký škandál, aj keď sa to tak zase opäť prezentuje,“ skonštatoval.
Širší kontext: Gašpar bol účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny.
Strana SaS tvrdí, že Gašpar telefonoval po svojej dopravnej nehode koncom augusta riaditeľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Branislavovi Hajnovičovi. Ten údajne na miesto nehody prišiel v civile.
Hajnovič dostal prvú policajnú funkciu v roku 2015, keď bol policajným prezidentom otec Pavla Gašpara, dnes koaličný poslanec NR SR, Tibor Gašpar. Potom z polície na vlastnú žiadosť po voľbách v roku 2020 odišiel.
Hajnovič sa podľa Martiny Bajo Holečkovej do zboru vrátil v januári tohto roku a získal funkciu nitrianskeho krajského šéfa.
