Fico tvrdí, že odmietne akékoľvek tlaky na odstúpenie Petra Kotlára.
- Robert Fico uviedol, že analýza Slovenskej akadémie vied (SAV) k bezpečnosti proticovidových vakcín nemala byť bodom stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Senici.
- Do programu schôdze kabinetu sa nedostane ani na budúci týždeň.
- Fico zároveň vyjadril plnú podporu pre splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19, Petra Kotlára.
Citát: „Je čestný človek a veľký bojovník, želal by som si, aby všetci ministri boli bojovníci ako on, žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil a zároveň odmietol, že by jeho dôvera voči splnomocnencovi znamenala spochybňovanie autority SAV.
Širší kontext: SAV vo štvrtok 21. augusta informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
