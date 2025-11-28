Poznáme už tri prípady krádeže na Slovensku.
Policajtov v posledných dňoch kontaktovali ľudia, ktorým volajú odborníci na kryptomeny či zamestnanci kryptoplatformy. Ide o podvody so snahou získať od poškodených vzdialený prístup k zariadeniam a bankovým účtom, informuje Polícia SR.
V prvom prípade neznámy muž opakovane volal 55-ročnú ženu a presviedčal ju, aby si do telefónu nainštalovala aplikáciu súvisiacu s kryptomenami. Po telefonáte žena zistila, že podvodník získal kontrolu nad jej zariadením a z účtu si previedol sumu 5 000 eur. Potom na jej meno založil nový bankový účet a požiadal v jej mene o schválenie úveru.
Druhý incident sa týkal 62-ročného seniora, ktorého oslovila osoba vydávajúca sa za „správcu krypto transakcií“. Na pokyn podvodníkov si stiahol špeciálny softvér do svojho počítača, čím im sprístupnil svoje internetové bankovníctvo. Podvodníci ho presviedčali, že vykonávajú „výber zisku“, no namiesto toho peniaze presunuli na neznáme účty. Týmto spôsobom ho okradli o viac ako 16 000 eur.
V treťom prípade taktiež 62-ročný senior prijal telefonát od muža, ktorý sa prezentoval ako zamestnanec kryptomenovej firmy. Falošný pracovník tvrdil, že mužovi evidujú úspory (alebo "zisk") z predchádzajúcich období. Podmienkou na vyzdvihnutie tohto kapitálu bolo najprv zaslanie jeho peňazí. Keď im poslal 6 000 eur, prerušil komunikáciu.
Dávajte si preto pozor na podozrivé telefonáty a nikdy neposkytujte osobné údaje alebo overovacie kódy. V prípade podozrenia na podvod okamžite kontaktujte políciu.