Zatiaľ čo Krajský súd v Brne mu uložil 5,5 roka väzenia, odvolací súd trest navýšil na sedem rokov.
Vrchný súd v Olomouci sprísnil trest pre Slováka Jána Macka, ktorý vlani v apríli znásilnil 12-ročné dievča s mentálnym postihnutím. Išlo o dcéru jeho sesternice. Krajský súd v Brne mu pôvodne uložil trest 5,5 roka odňatia slobody, no odvolací súd rozhodol, že takýto trest je neprimerane nízky a zvýšil ho na sedem rokov, informuje iDnes.cz.
Podľa obžaloby Macko dievča odniesol na poschodie domu, kde ju znásilnil a následne sa jej vyhrážal, aby mlčala. Skutok sa mu však nepodarilo utajiť, pretože do miestnosti nečakane vošla jej sestra a našla ju celú od krvi. Dievča muselo podstúpiť operáciu a od incidentu trpí posttraumatickou stresovou poruchou.
Macko sa na súde bránil, že išlo o „dobrovoľný sex“, podľa jeho slov ho dievča na sex lákalo, čo brnenský krajský súd pôvodne zobral ako poľahčujúcu okolnosť. Vrchný súd však túto argumentáciu odmietol. Zároveň zrušil aj trest vyhostenia na desať rokov, keďže obžalovaný má v Česku rodinu a čaká dieťa.