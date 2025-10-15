Kategórie
Katarina Jánošíková
dnes 15. októbra 2025 o 6:23
Čas čítania 0:36

Štát sa zbavuje majetku. Vyvolávacia cena auta je necelých 700 eur

Štát sa zbavuje majetku. Vyvolávacia cena auta je necelých 700 eur
Zdroj: Wikimedia/Miloslav Rejha (ilustračná fotka)

Auto má najazdených 184 281 km.

RVPS BA ponúka na predaj osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi 1.4 16V Ambiente, rok výroby 2005, ktoré má najazdené 184 281 km. Technický stav je primeraný k najazdeným kilometrom a veku vozidla.

Cena auta podľa znaleckého posudku je stanovená na 515 eur. Za vypracovanie znaleckého posudku je nutné uhradiť sumu 162,42 eura, informuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Ponuka musí obsahovať pevnú kúpnu cenu. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky bez uvedenia dôvodu.

Cenovú ponuku je potrebné písomne doručiť do siedmich pracovných dní od zverejnenia ponuky na túto adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava. V obálke je potrebné označiť: „Cenová Ponuka – Auto 1. – Neotvárať“ spolu s uvedením mena a adresy záujemcu. Záujemca s najvyššou ponúknutou cenou v aukcii zvíťazí.

Bližšie informácie ti poskytnú na tel. č. 02/644 61 206, 0908 363 542.

Škoda Fabia 2008
Zdroj: Wikimedia/Miloslav Rejha (ilustračná fotka)
