Peniaze ukradli štyrmi prevodmi.
Mimoriadne smutná správa zasiahla útulok v Ružomberku. Vo štvrtok 21. augusta sa ich bankový účet stal terčom podvodníkov, ktorí z neho nedovolene previedli celkovo 15-tisíc eur. Organizácia teraz nemá k dispozícii žiadne prostriedky na zabezpečenie každodennej prevádzky útulku a žiada verejnosť o pomoc.
Podvodníci sa nabúrali do bankového účtu a uskutočnili štyri platby do Litvy. Ako združenie uviedlo, pre banku tieto transakcie neboli podozrivé. Peniaze, ktoré takto stratili, boli určené na nevyhnutné náklady, ako je krmivo, lieky, veterinárne ošetrenia, ale aj energie a odvoz odpadu.
Združenie sa teraz snaží založiť nový účet, no narazilo na byrokratické prekážky. V banke im oznámili, že na vystavenie potrebného dokladu majú 30 dní, napriek tomu, že peniaze potrebujú okamžite. Ich pôvodný účet je už neaktívny.
Vzhľadom na kritickú situáciu a skutočnosť, že útulok nemá žiadne finančné prostriedky, je jeho prevádzka v ohrození. Organizácia preto nemá inú možnosť, ako sa obrátiť na verejnosť a požiadať o finančnú pomoc, aby mohla naďalej zabezpečovať jedlo a starostlivosť pre zvieratá.