Natália Mišániová
dnes 29. augusta 2025 o 15:41
Čas čítania 0:41

Exprezidentka Čaputová: SNP je jedna z mála historických udalostí, kde máme väčšinovú zhodu v spoločnosti

Kategória:
Slovensko
Exprezidentka Čaputová: SNP je jedna z mála historických udalostí, kde máme väčšinovú zhodu v spoločnosti
Zdroj: Facebook - Zuzana Čaputová

Účastníci osláv majú možnosť vidieť rekonštrukcie bojov a spoznať príbehy tých, ktorí stáli na strane slobody počas druhej svetovej vojny.

Slovenské národné povstanie (SNP) je jedna z najdôležitejších historických udalostí, ktoré máme. Vďaka hrdinstvu a odvahe účastníkov SNP sa Slovensko zaradilo medzi víťazné štáty druhej svetovej vojny. A to napriek tomu, že aj v tom čase časť národa kolaborovala s fašistickým režimom. Pre médiá to na celoštátnych oslavách SNP v Banskej Bystrici uviedla bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová.


„Práve hrdinovia SNP mali jasno v tom, na ktorej strane histórie treba stáť. S odstupom času si aj z týchto dôvodov ich pamiatku uctievame pietnym aktom. SNP je dôležité aj preto, že je to jedna z mála historických udalostí, kde máme väčšinovú zhodu v spoločnosti, že je to niečo dobré, pozitívne a čo je zdrojom našej spoločnej hrdosti,“ skonštatovala Čaputová.


Celoslovenské oslavy SNP v Banskej Bystrici organizujú Ministerstvo obrany SR, Úrad vlády SR a ďalšie rezorty. V parku pod Pamätníkom SNP je v piatok pre návštevníkov pripravený kultúrny i sprievodný program, ukážky klubov vojenskej histórie či prezentácia modernej techniky Ozbrojených síl SR. Na organizáciu osláv vláda vyčlenila vyše 630 000 eur.

Zuzana Čaputová
Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová
Súvisiace témy:
Správy z domova Zuzana Čaputová
Náhľadový obrázok: Facebook - Zuzana Čaputová
