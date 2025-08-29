Okrem Attilu Végha sa k armádnemu športovému klubu pripojí aj Vlastislav Čepo.
MMA zápasník Attila Végh, ktorý sa často objavoval po boku politikov ako Peter Pellegrini a Robert Kaliňák, začne od 1. septembra pôsobiť v armádnom športovom klube Dukla Banská Bystrica.
TVnoviny.sk informovali, že Végh, ktorý je známy aj z reklám, dostal ponuku napriek tomu, že MMA nie je na Slovensku oficiálne uznaným športom. Pred mesiacom sa o ňom písalo aj v súvislosti so Slovenským plynárenským priemyslom, kde uzavrel zmluvu na 50-tisíc eur. Keďže však nedodržal jej podmienky, musel peniaze vrátiť.
Okrem neho sa k Dukle pripojí aj MMA zápasník Vlastislav Čepo. Ich očakávaný čistý mesačný plat má byť 1600 eur, čo potvrdil aj Attila Végh. Hoci Dukla zatiaľ nemá MMA tím, plánuje ho pre zápasníkov vytvoriť.