Mužovi hrozí 8 až 20 rokov väzenia.
Bratislavskí krajskí kriminalisti zadržali 53-ročného Roberta K. zo Senca, ktorý podľa polície dlhodobo obchodoval s kokaínom a metamfetamínom. Od začiatku roka 2024 si opakovane zadovážal drogy, ktoré následne prechovával a predával ďalším dílerom aj koncovým užívateľom v Bratislavskom kraji, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.
Pri domovej prehliadke a prehliadkach iných priestorov 14. októbra 2025, vykonaných v spolupráci s Pohotovostným policajným útvarom, polícia zaistila viac ako 400 gramov kokaínu, približne 150 gramov metamfetamínu a finančnú hotovosť presahujúcu 38 000 eur. Expertízne skúmanie potvrdilo, že ide o omamné a psychotropné látky.
Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave obvinil Roberta K. zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a podal podnet na jeho väzobné stíhanie, s ktorým súhlasil sudca Mestského súdu Bratislava I. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 8 až 20 rokov.