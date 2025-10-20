Štyria muži prenikli do galérie cez okno, použili nákladné auto s výsuvným rebríkom a na útek využili skútre.
Pri nedeľňajšej (19. októbra) lúpeži v parížskom Louvri zlodeji ukradli osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze. Deviaty predmet, koruna cisárovnej Eugénie, sa našiel neďaleko múzea, kde ho zlodeji stratili pri úteku.
Several people disguised as construction workers broke into the world-famous Louvre museum in Paris, cracking open display cases and stealing jewelry of "inestimable heritage and historical value."— ABC News (@ABC) October 19, 2025
Here's a look at the stolen pieces: https://t.co/kDl2KFdgMM pic.twitter.com/IxNfGGJDWw
Štyria muži, tvoriaci „úderný tím“, prenikli do Apolónovej galérie cez rozbité okno a použili nákladné auto s výsuvným rebríkom. Na tvárach mali masky a na útek využili skútre. Strážcov ohrozovali uhlovými brúskami, ktorými rozrezali bezpečnostné vitríny. Alarmy v Louvri v tom čase fungovali, ale „otvorenou zostáva otázka, či strážcovia alarm počuli“ a či sa alarm rozozvučal tiež v galérii, kde ku krádeži došlo, povedala prokurátorka Paríža Laura Beccuauová.
🇫🇷 #France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in "Ocean's Eleven"— Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) October 19, 2025
Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.… pic.twitter.com/TCYAGN8sxu
Beccuauová dodáva, že gang pravdepodobne konal na pokyn zločineckej organizácie. Na prípade pracuje približne 60 vyšetrovateľov. Koruna cisárovnej Eugénie, zdobená viac ako 1300 diamantmi a 56 smaragdmi, je poškodená.