Slovenská sporiteľňa varuje pred podvodom s falošným vyplácaním investícií.
Slovenská sporiteľňa upozorňuje klientov na nový typ podvodu, pri ktorom sa útočníci vydávajú za pracovníkov banky a ponúkajú falošné vyplácanie investícií. Podvodníci volajú z neznámych čísel a žiadajú, aby si ľudia stiahli do mobilu aplikáciu. Tá však umožní takzvaný NFC tunneling, cez ktorý dokážu vybieliť účet.
Banka zdôrazňuje, aby si klienti nikdy nesťahovali aplikácie na pokyn cudzích ľudí a nikomu neposkytovali svoj PIN kód ani prihlasovacie údaje do internetbankingu.
Ako sa chrániť? Podľa odporúčaní Slovenskej sporiteľne treba dbať na tieto zásady:
- nepoužívať rovnaké heslá ako v elektronickom bankovníctve,
- spozornieť, ak niekto vyžaduje stiahnutie bankovej aplikácie,
- skontrolovať správny názov aplikácie – má byť George Slovensko,
- overiť si vydavateľa – oficiálne je to vždy Slovenská sporiteľňa, a. s.
