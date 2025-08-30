Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Tereza Szalaiová
dnes 30. augusta 2025 o 17:36
Čas čítania 0:36

AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
Zdroj: Refresher

Páchateľ je zatiaľ neznámy.

V Trenčianskom kraji v meste Partizánske došlo k hrozivej tragédii. Podľa informácií TV Markíza mala byť zavraždená 20-ročná tehotná žena. K činu podľa informácií došlo v sobotu (30. 8.) krátko pred 14. hodinou. 

Doposiaľ neznámy útočník mal ženu štyrikrát zasiahnuť strelami do oblasti chrbta. Mladá žena svojim zraneniam na mieste podľahla. V čase útoku sa v dome nachádzal aj jej priateľ, ktorý bol údajne v inej miestnosti. Pokúsil sa utiecť cez okno, no páchateľ ho stihol postreliť do zadnej časti tela a ramena.

Útočník je momentálne na úteku. Na miesto prišiel na bicykli a rovnakým spôsobom z neho aj ušiel.

Operačné stredisko ZZS SR vyslalo na miesto rýchlu zdravotnú, lekársku i leteckú pomoc.
„Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu, 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári,“ uviedol Richard Bolješik z OS ZZS SR.

 Prečítaj si aj tieto články: 

30. augusta 2025 o 17:15 Čas čítania 0:10 Pri izraelskom útoku v Jemene prišli o život premiér húsíov a členovia vlády Pri izraelskom útoku v Jemene prišli o život premiér húsíov a členovia vlády
30. augusta 2025 o 16:11 Čas čítania 0:16 Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
30. augusta 2025 o 15:22 Čas čítania 0:42 Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Krimi
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Refresher
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
dnes o 17:36
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
AKTUÁLNE: Muž v Partizánskom mal zastreliť 20-ročnú tehotnú ženu. Z miesta činu ušiel
dnes o 09:07
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
pred 2 dňami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
dnes o 09:07
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
dnes o 08:14
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
pred 3 dňami
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
22. 8. 2025 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
6. 8. 2025 8:31
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
Trinásty dôchodok 2025: Toto sú kľúčové zmeny, ktoré musíte vedieť!
pred 2 dňami
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
Prvý deň festivalu Uprising priniesol nezabudnuteľnú atmosféru. Legendy reggae a rapu ovládli Zlaté piesky dnes o 15:22
Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi dnes o 12:41
Raperka Cardi B čelí žalobe pre napadnutie ochrankárky. Internet sa baví na videozázname z jej súdneho procesu dnes o 12:17
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie dnes o 09:38
Voda drahšia ako víno? Reštaurácia si za fľašu „luxusnej minerálky“ pýta 22 eur včera o 17:33
Prvý záber z filmu Star Wars: Starfighter je tu. Aké ďalšie hviezdy sa pridali k Ryanovi Goslingovi? včera o 16:41
Selena Gomez si pred svadbou užila rozlúčku so slobodou. S priateľmi oslavovala v Mexiku včera o 15:01
Nový album Sabriny Carpenter je tu: „Man’s Best Friend“ prichádza aj s novým videoklipom včera o 12:01
Miley Cyrus prepísala históriu. Stala sa prvou tvárou módneho domu Maison Margiela pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
včera o 16:29
Policajt v civile zasahoval proti agresívnemu mužovi v Bratislave. Zabránil útoku na cestujúcu
Muž fyzicky napadol cestujúcu a vytiahol teleskopický obušok, no zásah policajta situáciu rýchlo vyriešil.
AKTUÁLNE: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
dnes o 11:14
AKTUÁLNE: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
dnes o 08:14
Slovensko zasiahnu prudké dažde. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapy)
Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
dnes o 16:11
Pokus o vraždu v opustenej budove železníc v Senci: Muž fyzicky napadol partnerku a zranil ďalšieho človeka
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
dnes o 09:38
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
Slováci na byt robia najdlhšie v Európe. Podľa analytika sa situácia stále zhoršuje
dnes o 12:48
Slováci na byt robia najdlhšie v Európe. Podľa analytika sa situácia stále zhoršuje
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Zahraničie Všetko
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
dnes o 09:07
Zelenskyj varuje: Rusko zhromažďuje na východe Ukrajiny 100-tisíc vojakov
dnes o 15:22
Plavba do Chorvátska sa zmenila na tragédiu. 62-ročný muž zomrel pred očami svojho syna
dnes o 17:15
Pri izraelskom útoku v Jemene prišli o život premiér húsíov a členovia vlády
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia