Páchateľ je zatiaľ neznámy.
V Trenčianskom kraji v meste Partizánske došlo k hrozivej tragédii. Podľa informácií TV Markíza mala byť zavraždená 20-ročná tehotná žena. K činu podľa informácií došlo v sobotu (30. 8.) krátko pred 14. hodinou.
Doposiaľ neznámy útočník mal ženu štyrikrát zasiahnuť strelami do oblasti chrbta. Mladá žena svojim zraneniam na mieste podľahla. V čase útoku sa v dome nachádzal aj jej priateľ, ktorý bol údajne v inej miestnosti. Pokúsil sa utiecť cez okno, no páchateľ ho stihol postreliť do zadnej časti tela a ramena.
Útočník je momentálne na úteku. Na miesto prišiel na bicykli a rovnakým spôsobom z neho aj ušiel.
Operačné stredisko ZZS SR vyslalo na miesto rýchlu zdravotnú, lekársku i leteckú pomoc.
„Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu, 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári,“ uviedol Richard Bolješik z OS ZZS SR.
