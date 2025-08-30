Pri izraelskom útoku v Jemene prišli o život premiér húsíov a členovia vlády

Zahynul predseda vlády húsíov Ahmed Raháwí.
Iránom podporovaní jemenskí povstalci húsíovia v sobotu oznámili, že počas štvrtkového izraelského náletu na hlavné mesto Saná zahynul predseda ich vlády Ahmed Raháwí spolu s viacerými ministrami. Informovala o tom agentúra AP.
Správu budeme aktualizovať.
