Aneta Gospičová
dnes 31. augusta 2025 o 12:49
Čas čítania 0:46

Na Slovensku pribúdajú potravinové púšte. Viac ako 1300 obcí nemá obchod s potravinami

Kategória:
Slovensko
Na Slovensku pribúdajú potravinové púšte. Viac ako 1300 obcí nemá obchod s potravinami
Zdroj: Dupephotos.com / Jayda Anderson

Vysoké náklady na prevádzku obchodov na vidieku často presahujú tržby.

Mnohé vidiecke obce na Slovensku zápasia s nedostatočnou dostupnosťou potravín, aj keď mestá sú presýtené ponukou domácich aj zahraničných reťazcov, informujú tvnoviny.sk.

Jednou z obcí, kde obchod s potravinami zanikol, je Podhradie v topoľčianskom okrese. Nad dedinou sa týči hrad a v blízkosti je rekreačné stredisko Duchonka, no služby ako obchod či pohostinstvo sa tu neudržali. Kedysi tu fungovali až dva obchody, no posledné potraviny zatvorili vlani a ľudia musia cestovať za nákupom niekoľko kilometrov.

Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu SR, vysvetľuje, že vysoké náklady na prevádzku obchodov na vidieku často presahujú tržby. Domáce obchodné siete fungujú väčšinou na hranici rentability a často ide o sociálnu službu.

Pol milióna ľudí nemá prístup k obchodu s potravinami

Zväz obchodu uvádza, že viac ako 1300 obcí po celom Slovensku nemá žiadny obchod s potravinami, čo sa dotýka viac ako pol milióna ľudí. V Česku funguje dotačný program Obchůdek 2021, ktorý podporil vznik viac ako 1600 predajní na vidieku.

Kasana vidí šancu aj v technológiách. Automatizované predajne, ktoré fungujú bez personálu, môžu šetriť prevádzkové aj personálne náklady. Takýto model by podľa neho mohol podporiť vznik predajní aj na Slovensku.

inflácia, potraviny, zdražovanie
Zdroj: Unsplash/Victoriano Izquierdo/na voľné použitie
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Dupephotos.com / Jayda Anderson
