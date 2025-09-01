Pri hrádzi Ipľa videli medveďa.
V sobotu ráno 30. augusta spozorovali medveďa hnedého v blízkosti obce Panické Dravce v okrese Lučenec. Zviera sa pohybovalo pri hrádzi rieky Ipeľ.
Samospráva malej obce okamžite zverejnila na sociálnej sieti upozornenie a vyzvala občanov na zvýšenú opatrnosť. „Vážení obyvatelia! Dnes 30. augusta 2025 o 07:28 hod. bol spozorovaný medveď popri hrádzi Ipľa,“ uviedla obec vo svojom oznámení.
Medveďa natočili na video, ktoré obec pridala k varovaniu. Obyvateľov vedenie obce upozornilo, aby boli ostražití, najmä ak sa pohybujú mimo zastavaného územia.
