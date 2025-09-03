Najväčšie problémy mali Bratislavský a Nitriansky kraj.
V auguste 2025 zbankrotovalo 28 slovenských firiem, čo je medzimesačne o 17 % menej, no celkový dlh voči štátu vzrástol takmer štyrikrát a presiahol 11 miliónov eur. Informovala o tom spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.
Najviac zbankrotovaných firiem pôsobilo vo veľkoobchode a maloobchode, doprave a skladovaní, administratívnych službách. Rekordérom v dlhu je komárňanská poradenská firma Talza, s.r.o. s takmer 5,8 miliónmi eur voči daňovému úradu. Druhým najväčším dlžníkom je bratislavská firma Grandie, ktorá dlhuje takmer 1,9 milióna eur.
Väčšina firiem zamestnávala menej ako 20 ľudí
Medzi zbankrotovanými bolo 24 spoločností s ručením obmedzeným a štyri akciové spoločnosti. Väčšina firiem zamestnávala menej ako 20 ľudí, no dve väčšie spoločnosti mali 100 až 149 zamestnancov.
Najvyšší obrat a počet zamestnancov mali spoločnosť Retrack Slovakia (nákladná železničná doprava, tržby takmer 33 miliónov eur) a tlačiarenská firma Polygraf Print s desaťmiliónovými tržbami.
Geograficky dominoval Bratislavský kraj (9 konkurzov), nasledovali Nitriansky a Košický (po 5 konkurzoch). Desať konkurzov bolo zastavených a 25 zrušených pre nedostatok majetku. Jediná firma, ktorá podstúpila reštrukturalizáciu, je Domoss Technika, a.s., z Trnavského kraja, s dlhom 233 200 eur.