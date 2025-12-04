Hospitalizované osoby mali žalúdočné ťažkosti.
V dôsledku úniku neznámej látky v Žiline evidujú tri zranené osoby, ktoré previezli do nemocnice. Situácia je aktuálne, podľa Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), pod kontrolou. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová.
Zasahujúci hasiči vykonali vo viacerých uliciach v centre Žiliny merania pomocou skenovacieho infračerveného spektrometra určeného na detekciu a identifikáciu nebezpečných chemických látok v ovzduší a špecializovaného zariadenia na detekciu a meranie nebezpečných látok v ovzduší.
„Na zásahu sa zúčastnilo spolu 27 príslušníkov z Hasičskej stanice Žilina, Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Malackách, Strednej školy požiarnej ochrany a traja členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Trnové, spolu s 12 kusmi hasičskej techniky, vrátane dvoch evakuačných autobusov HaZZ,“ spresnila Geguššová.
Vo štvrtok, od skorých ranných hodín, obyvatelia centra Žiliny cítili nepríjemný zápach, pre ktorý museli záchranné zložky evakuovať a na určitý čas uzavrieť viacero ulíc. Mesto Žilina v súvislosti so vzniknutou situáciou vyhlásilo mimoriadnu situáciu.