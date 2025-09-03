Ministerstvo vnútra predáva budovu v Ruskej Porube.
- Ministerstvo vnútra SR zverejnilo v Registri ponúkaného majetku štátu ponuku na predaj budovy v obci Ruská Poruba, ktorá sa nachádza v okrese Humenné.
- Elektronická aukcia sa začína na sume 4 910 eur.
- Ide o pozemok so zastavanou plochou a nádvorím o výmere 179 m² a budovu so súpisným číslom 94, ktorá sa na ňom nachádza.
Širší kontext: Rezort uviedol, že nehnuteľnosť v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh ministerstva. Preto ju zaradil do osobitného ponukového konania. Záujemcovia o kúpu musia zaslať svoju ponuku v zalepenej obálke označenej „Osobitné ponukové konanie, 1. kolo – k. ú. Ruská Poruba – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie majetkovoprávne, Štúrova 7, 080 01 Prešov.
Ponuky musia byť doručené najneskôr do 17. septembra 2025. Rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania zásielky.
Prečítaj si aj tieto články:
2. septembra 2025 o 14:49 Čas čítania 1:00 Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
2. septembra 2025 o 12:07 Čas čítania 1:19 AKTUÁLNE: Putin po stretnutí s Ficom chváli slovenskú zahraničnú politiku