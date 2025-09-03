Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 3. septembra 2025 o 7:36
Čas čítania 0:33

Štát predáva nehnuteľnosť za mimoriadne výhodnú cenu. Budova na východe Slovenska môže byť tvoja za 5-tisíc eur

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ministerstvo vnútra predáva budovu v Ruskej Porube.

  • Ministerstvo vnútra SR zverejnilo v Registri ponúkaného majetku štátu ponuku na predaj budovy v obci Ruská Poruba, ktorá sa nachádza v okrese Humenné.
  • Elektronická aukcia sa začína na sume 4 910 eur.
  • Ide o pozemok so zastavanou plochou a nádvorím o výmere 179 m² a budovu so súpisným číslom 94, ktorá sa na ňom nachádza.

Širší kontext: Rezort uviedol, že nehnuteľnosť v súčasnosti neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh ministerstva. Preto ju zaradil do osobitného ponukového konania. Záujemcovia o kúpu musia zaslať svoju ponuku v zalepenej obálke označenej „Osobitné ponukové konanie, 1. kolo – k. ú. Ruská Poruba – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Ministerstva vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie majetkovoprávne, Štúrova 7, 080 01 Prešov.

Ponuky musia byť doručené najneskôr do 17. septembra 2025. Rozhodujúci je dátum doručenia, nie odoslania zásielky.

ropk
Zdroj: ropk.sk

Prečítaj si aj tieto články:

2. septembra 2025 o 14:49 Čas čítania 1:00 Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
2. septembra 2025 o 12:07 Čas čítania 1:19 AKTUÁLNE: Putin po stretnutí s Ficom chváli slovenskú zahraničnú politiku AKTUÁLNE: Putin po stretnutí s Ficom chváli slovenskú zahraničnú politiku
2. septembra 2025 o 8:21 Čas čítania 0:24 Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa) Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: ropk.sk
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 08:21
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
28. 8. 2025 6:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 14:49
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 10:10
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
pred 3 hodinami
Trump posiela tvrdý odkaz do Číny, kde je aj Fico: Pozdravujem Siho, Kima a Putina, ktorí spoločne konšpirujú proti USA
Trump posiela tvrdý odkaz do Číny, kde je aj Fico: Pozdravujem Siho, Kima a Putina, ktorí spoločne konšpirujú proti USA
pred hodinou
Biedronka otvorí 12 nových predajní. Nové obchody budú najmä na západe Slovenska
Biedronka otvorí 12 nových predajní. Nové obchody budú najmä na západe Slovenska
včera o 08:21
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
včera o 14:49
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
28. 8. 2025 6:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
KALKULAČKA: Koľko ľudí má vyšší plat ako ty? Porovnaj si svoj plat so zvyškom Slovenska
včera o 10:10
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia o pár mesiacov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
včera o 07:48
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
27. 8. 2025 9:39
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Slovensko zasiahne silná víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
28. 8. 2025 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
28. 8. 2025 13:24
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
28. 8. 2025 6:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
včera o 08:21
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Lifestyle news
Knives Out sa vracia. Daniel Craig bude vyšetrovať svoj doteraz najnebezpečnejší prípad pred 4 minútami
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru pred hodinou
Domi Alagia priznala, že čelí obrovskej vlne kyberšikany. So slzami v očiach poslala fanúšikom silný odkaz pred hodinou
Kim Kardashian sa objavila na streame Kaia Cenata. Počas živého vysielania mu rozbila stôl včera o 19:05
Slovenská herečka Dominika Morávková zdieľala fotku s novým partnerom. Ukazuje, že je po rozvode šťastná včera o 18:19
Obľúbená skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify. Prekonala hranicu 5 miliárd včera o 17:32
Serena Williams propaguje liek na chudnutie. Odborníci ju kritizujú, vraj vysiela zlý signál fanúšikom včera o 16:49
VIDEO: Anne Hathaway sa pustila do paparazzov počas nakrúcania Diabol nosí Pradu 2. Dôvodom boli malé deti včera o 15:47
The Rock šokoval štíhlou postavou: Schudol desiatky kíl, fanúšikovia sa obávajú o jeho zdravie včera o 13:29
Cestujúci v lietadle zostali 6 hodín bez funkčných záchodov. Potrebu museli vykonať do plastových fliaš včera o 12:24
Slovensko Všetko
MAPA: SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa pred búrkami. Zasiahnu viaceré okresy Slovenska
pred 33 minútami
MAPA: SHMÚ vydal výstrahy 1. stupňa pred búrkami. Zasiahnu viaceré okresy Slovenska
Podľa meteorológov môže búrky sprevádzať lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu.
Najvyššie platy sú vo financiách. V týchto zamestnaniach majú plat nad 2-tisíc eur
včera o 18:01
Najvyššie platy sú vo financiách. V týchto zamestnaniach majú plat nad 2-tisíc eur
Biedronka otvorí 12 nových predajní. Nové obchody budú najmä na západe Slovenska
pred hodinou
Biedronka otvorí 12 nových predajní. Nové obchody budú najmä na západe Slovenska
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 14:49
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Zdražovanie bývania neskončilo. Slováci sa musia pripraviť na ďalší rast cien
včera o 16:45
Zdražovanie bývania neskončilo. Slováci sa musia pripraviť na ďalší rast cien
Na Slovensku zaznamenali ďalšie ohnisko žltačky. Takto sa prejavuje, pričom inkubačná doba môže byť až 50 dní
včera o 17:22
Na Slovensku zaznamenali ďalšie ohnisko žltačky. Takto sa prejavuje, pričom inkubačná doba môže byť až 50 dní
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
27. 4. 2023 9:30
Ak ma miluješ, tak to urobíš! Slovenky k sexu donútili ich frajeri manipuláciou a vydieraním. Podľa zákona to znásilnenie nie je

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
pred 2 dňami
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Študenti pred začiatkom semestra riešia, kde bývať. Internát je síce najlacnejší, no je bez súkromia, zatiaľ čo byt je drahší, ale pohodlnejší. Prinášame prehľad cien internátov a prenájmov v krajských mestách.
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia