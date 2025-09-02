Polícia informuje o novom podvode, pri ktorom sa páchatelia vydávajú za policajtov.
- Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenalo včera zvýšený počet podvodných telefonátov.
- Podvodníci opäť predstierali, že volajú ako policajti, tentoraz sa však namiesto vyšetrovateľky Hany Kováčovej vydávali za príslušníka kriminálky zo Žiliny menom Marek Varga.
- Polícia upozorňuje, že podvodníci často používajú rôzne mená – v posledných prípadoch Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil či priezviská Kuzmáni a Novák.
Širší kontext: Volajúcim tvrdili, že niekto sa pokúša získať úver vo výške 10-tisíc eur s falošným splnomocnením na ich meno. Snažili sa od ľudí vylákať e-mailové adresy, aby im mohli poslať fotografie falošných služobných preukazov a následne ich presviedčali, aby si do mobilu stiahli aplikáciu Signal.
Všetky včerajšie pokusy sa skončili neúspešne. Obyvatelia podozrivé telefonáty prerušili a nahlásili na čísle 158. Polícia vyzdvihla, že vďaka ostražitosti verejnosti sa podarilo zabrániť podvodom.
Polícia zároveň pripomína, že skutoční príslušníci nikdy neposielajú fotografie služobných preukazov, nikdy nepýtajú od občanov peniaze či cennosti a nikdy nežiadajú, aby ľudia prevádzali svoje úspory na cudzie účty. Podozrivý telefonát treba ihneď ukončiť a nahlásiť na linke 158.
