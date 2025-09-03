Ministerstvo upozorňuje, že každé zníženie dotácií môže výrazne zasiahnuť farmárske príjmy.
Slovenských farmárov najviac znepokojujú budúca Spoločná poľnohospodárska politika a viacročný finančný rámec na roky 2028–2034. Rozpočet je nižší o 22 % a v porovnaní s očakávaniami majú farmári až o 45–50 % menej financií, ako by potrebovali, najmä kvôli inflácii.
Do zverejnenia VFR boli farmári uisťovaní, že prostriedky budú zachované alebo zvýšené. Namiesto toho sa z pôvodných takmer 390 miliárd eur plánuje len 300 miliárd eur, a to ako minimálna podpora príjmu. Členské štáty môžu z iných fondov doplniť financie, ale podľa Gajdoša to môže viesť k nerovnováhe a ohrozeniu samotnej spoločnej poľnohospodárskej politiky, keď bohatšie krajiny poskytujú viac podpory ako chudobnejšie.
MPRV upozorňuje, že Slovensko je silne závislé od európskych dotácií, ktoré tvoria viac ako 70 % príjmov farmárov. Každé zníženie rozpočtu preto ohrozuje životaschopnosť sektora. Slovenskí farmári stále dostávajú približne 80 % priemernej európskej platby na hektár.