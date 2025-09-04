- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Od incidentu sa dištancoval aj Poľský poľovnícky zväz.
V poľskej obci Jaśliska, neďaleko hraníc so Slovenskom, neznáma osoba zastrelila medveďa. V Poľsku je pritom lov týchto zvierat zakázaný, od incidentu sa dištancoval aj Poľský poľovnícky zväz. Udalosť opäť otvorila diskusiu o tom, ako riešiť konflikty medzi ľuďmi a veľkými šelmami. O incidente informovala iniciatíva My sme les.
Iniciatíva zdôrazňuje, že v 21. storočí existujú účinnejšie a civilizovanejšie prístupy než siahať po zbraniach. Potrebné je zrušiť vnadiská v blízkosti obcí a turistických trás, zabezpečiť odpadky, plodiny či hospodárstva a zároveň prestať ničiť biotopy medveďov intenzívnou ťažbou dreva v chránených územiach.
My sme les uvádza, že iba prevencia a rozumný prístup dokážu znížiť počet stretov, ochrániť majetok aj zvýšiť bezpečnosť ľudí. Zbytočné usmrcovanie medveďov problém nevyrieši, naopak ho len prehlbuje.