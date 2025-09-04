Kategórie
Domov
Natália Mišániová
dnes 4. septembra 2025 o 9:56
Čas čítania 0:29

Neďaleko slovenských hraníc zastrelili medveďa. Ochranári volajú po zastavení vnadísk a ochrane biotopov

Zahraničie
Neďaleko slovenských hraníc zastrelili medveďa. Ochranári volajú po zastavení vnadísk a ochrane biotopov
Zdroj: My sme les/ Facebook
Od incidentu sa dištancoval aj Poľský poľovnícky zväz.

V poľskej obci Jaśliska, neďaleko hraníc so Slovenskom, neznáma osoba zastrelila medveďa. V Poľsku je pritom lov týchto zvierat zakázaný, od incidentu sa dištancoval aj Poľský poľovnícky zväz. Udalosť opäť otvorila diskusiu o tom, ako riešiť konflikty medzi ľuďmi a veľkými šelmami. O incidente informovala iniciatíva My sme les.

Iniciatíva zdôrazňuje, že v 21. storočí existujú účinnejšie a civilizovanejšie prístupy než siahať po zbraniach. Potrebné je zrušiť vnadiská v blízkosti obcí a turistických trás, zabezpečiť odpadky, plodiny či hospodárstva a zároveň prestať ničiť biotopy medveďov intenzívnou ťažbou dreva v chránených územiach. 

My sme les uvádza, že iba prevencia a rozumný prístup dokážu znížiť počet stretov, ochrániť majetok aj zvýšiť bezpečnosť ľudí. Zbytočné usmrcovanie medveďov problém nevyrieši, naopak ho len prehlbuje.

medveď
Zdroj: My sme les/ Facebook
Súvisiace témy:
Poľsko Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: My sme les/ Facebook
