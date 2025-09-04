Premiér Fico a prezident Zelenskyj sa zajtra stretnú v Užhorode.
Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj priletel na Slovensko vo štvrtok večer, keď jeho lietadlo pristálo na letisku v Košiciach krátko pred 22:00, informujú tvnoviny. Na Slovensko priletel z Paríža, kde sa stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ďalšími európskymi lídrami.
Z košického letiska sa Zelenskyj presunul do Užhorodu. Zo zahraničnej cesty sa vracia aj premiér Robert Fico. Očakáva sa, že pristane v Košiciach v piatok nad ránom a následne sa presunie na stretnutie s ukrajinským prezidentom.
Fico avizoval, že so Zelenským chce hovoriť o ukrajinských útokoch na ropovod Družba a zároveň mu má odovzdať odkaz od ruského prezidenta Putina. Okrem toho sa premiér stretne aj s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou.