Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru

Prezident Zelenskyj a premiér Fico vystúpili na tlačovej konferencii.
Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok (5. septembra) v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Išlo o prvé bilaterálne stretnutie premiéra Fica s prezidentom Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov bola energetická infraštruktúra.
„Slovensko podporuje Ukrajinu na jej ceste do Európskej únie. To je nesmierne dôležité. Tiež zdieľame názor, že Ukrajina a Moldavsko musia pokračovať spoločne na ceste k členstvu v EÚ. Rovnako dôležitá je aj bilaterálna spolupráca v ekonomických, energetických a infraštruktúrnych otázkach v našom regióne, ktorá posilňuje naše národy a krajiny. Ďakujem za toto stretnutie. Je dôležité, aby sme v tomto dialógu pokračovali a aj tak urobíme,“ komentoval stretnutie Zelenskyj.
Prezident na tlačovej konferencii tiež vyjadril presvedčenie, že Slovensko bude spoločne s ďalšími západnými krajinami pomáhať k dosiahnutiu mieru na Ukrajine. „Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami aj s inými partnermi pracovať na dosiahnutí mieru,“ uviedol ukrajinský prezident.
Predseda vlády SR Robert Fico vyhlásil, že si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou. Našim východným susedom želá aj dobrý a spravodlivý mier a „veľmi dobrú“ európsku perspektívu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému praje, aby čo najrýchlejšie našiel riešenie v súvislosti s bezpečnostnými zárukami.
„V tomto Slovenská republika ako malá krajina nevie zohrať rozhodujúcu úlohu, ale podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prímeriu a ktoré vedú k mieru,“ vyhlásil Fico na spoločnej tlačovej konferencii. Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.