Domov
TASR
dnes 5. septembra 2025 o 17:37
Čas čítania 1:02

FOTO: Po Ficovi a Zelenskom budú rokovať aj vlády Slovenska a Ukrajiny. Dohodli si dátum stretnutia

Kategória:
Zahraničie
FOTO: Po Ficovi a Zelenskom budú rokovať aj vlády Slovenska a Ukrajiny. Dohodli si dátum stretnutia
Zdroj: TASR - Roman Hanc

Lídri krajín sa dohodli na zachovaní kontaktov.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dohodli na zorganizovaní štvrtého spoločného rokovania vlád SR a Ukrajiny. Členovia oboch kabinetov by sa mali zísť 20. októbra na Slovensku. Slovensko–ukrajinské vzťahy sú podľa Fica dobrým príkladom toho, ako môžu niekedy rozdielne politické názory prekryť podstatu spolupráce.

S ukrajinským prezidentom sa dohodol na zachovaní vzájomných kontaktov. Fico Zelenskému odkázal, že Ukrajina aj SR majú právo chrániť vlastné národné záujmy, no nie za cenu poškodzovania národných záujmov niekoho iného.

Zelenskyj v piatok po stretnutí s Ficom vyhlásil, že by bolo správne, aby SR bola súčasťou nového bezpečnostného systému. Uviedol to v súvislosti s bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu, ktoré jej plánuje po uzavretí mieru poskytnúť takzvaná koalícia ochotných.

Zelenskyj na tlačovej konferencii vyhlásil, že s Ficom hovoril o štvrtkovej diskusii lídrov koalície ochotných s prezidentom USA Trumpom. „Pracujeme s našimi partnermi a myslíme si, že bolo by správne, aby Slovensko tiež bolo súčasťou tohto nového bezpečnostného systému,“ vyhlásil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident zdôraznil, že sa s Ficom na Ukrajine stretol prvýkrát. Je podľa neho dôležité, že spolu vedú dialóg a vyzval na pokračovanie pragmatickej spolupráce so Slovenskom na úrovni ministrov aj inštitúcií, nie iba lídrov. Poďakoval sa za to, že SR podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii.

Zelenskyj tiež zdôraznil, že ruská ropa a ruský plyn nemajú žiadnu budúcnosť. Poukázal pri tom na postoj súčasnej vlády USA k dodávkam ruských energií do Európy. „Sme pripravení zabezpečiť energetickú stabilitu pre Slovensko, aj pre iných partnerov a chceme mať spoločné projekty. Máme jediný princíp, nie ruským energetickým zdrojom,“ deklaroval Zelenskyj.

5. septembra 2025 o 16:54 Čas čítania 0:58 Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru
4. septembra 2025 o 16:44 Čas čítania 0:55 Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
5. septembra 2025 o 17:10 Čas čítania 0:18 Žilinská predajňa Intersport ukončila prevádzku. Dôvodom sú vraj konsolidačné opatrenia
Fico
Zdroj: TASR - Úrad vlády SR
Robert Fico Správy zo sveta Vojna na Ukrajine Volodymyr Zelenskyj
Domov
Zdieľať
Diskusia