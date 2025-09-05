Zákazníci môžu svoje športové potreby vybaviť v pobočkách v Dolnom Kubíne, Námestove a Košiciach.
Predajňa športového reťazca Intersport v žilinskom obchodnom centre Dubeň je od 3. septembra zatvorená. Dôvodom sú podľa ich stanoviska narastajúce konsolidačné opatrenia, ktoré vraj znemožnili ďalšie udržiavanie prevádzky. Obchod o tom informoval prostredníctvom sociálnej sieti.
Zákazníci, ktorí pravidelne navštevovali žilinskú predajňu, môžu svoje športové potreby vybaviť v iných pobočkách Intersport v Dolnom Kubíne, Námestove a Košiciach, píše predajňa.
Prevádzka sa počas svojho fungovania snažila byť súčasťou športových zážitkov návštevníkov a pomáhať im objavovať radosť z pohybu.
