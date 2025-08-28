Kategórie
Radoslava Horňáková
dnes 28. augusta 2025 o 17:05
Čas čítania 0:34

Obchody budú počas zajtrajšieho sviatku SNP zatvorené. Kde počas sviatku môžeš nakúpiť?

Obchody budú počas zajtrajšieho sviatku SNP zatvorené. Kde počas sviatku môžeš nakúpiť?
Zdroj: Wikipedia / Lionel Allorge

Nezabudni dnes zbehnúť na nákup!

V piatok 29. augusta si Slovensko pripomenie výročie Slovenského národného povstania (SNP) a keďže ide o deň pracovného pokoja, väčšina obchodov zostane zatvorená. Podľa Zákonníka práce platí počas tohto štátneho sviatku zákaz maloobchodného predaja. Ak teda plánujete väčší nákup, mali by ste ho vybaviť vopred, pretože dvere neotvoria veľké reťazce ako Lidl, Kaufland, Tesco a rovnako zatvorené zostanú aj nákupné centrá.

Zákaz sa však nevzťahuje na všetky prevádzky. Počas sviatku budú v bežnom režime fungovať čerpacie stanice a pohotovostné lekárne. Otvorené zostanú aj predajne na letiskách či staniciach. Obmedzenie sa týka len maloobchodu, preto budú v prevádzke aj reštaurácie, kaviarne, kiná a fitness centrá.

Naopak, v pondelok 1. septembra, keď si pripomíname Deň Ústavy SR, bude situácia iná. Hoci ide o štátny sviatok, nie je to deň pracovného pokoja. Obchody preto budú fungovať v bežnom režime a žiaci nastúpia do školy.

28. augusta 2025 o 15:01 Čas čítania 0:22 VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre VIDEO: Kamionista z Turecka napadol v Bratislave policajta. Udieral ho päsťou do tváre
28. augusta 2025 o 13:24 Čas čítania 0:46 Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
28. augusta 2025 o 14:10 Čas čítania 0:31 Sladené nápoje sú na Slovensku drahšie ako by mali. Ceny sú vyššie ako je daň z cukru Sladené nápoje sú na Slovensku drahšie ako by mali. Ceny sú vyššie ako je daň z cukru
Obchod
Zdroj: Pixabay
