Nezabudni dnes zbehnúť na nákup!
V piatok 29. augusta si Slovensko pripomenie výročie Slovenského národného povstania (SNP) a keďže ide o deň pracovného pokoja, väčšina obchodov zostane zatvorená. Podľa Zákonníka práce platí počas tohto štátneho sviatku zákaz maloobchodného predaja. Ak teda plánujete väčší nákup, mali by ste ho vybaviť vopred, pretože dvere neotvoria veľké reťazce ako Lidl, Kaufland, Tesco a rovnako zatvorené zostanú aj nákupné centrá.
Zákaz sa však nevzťahuje na všetky prevádzky. Počas sviatku budú v bežnom režime fungovať čerpacie stanice a pohotovostné lekárne. Otvorené zostanú aj predajne na letiskách či staniciach. Obmedzenie sa týka len maloobchodu, preto budú v prevádzke aj reštaurácie, kaviarne, kiná a fitness centrá.
Naopak, v pondelok 1. septembra, keď si pripomíname Deň Ústavy SR, bude situácia iná. Hoci ide o štátny sviatok, nie je to deň pracovného pokoja. Obchody preto budú fungovať v bežnom režime a žiaci nastúpia do školy.