Európska komisia rozhodla, že potraviny s pridanou arómou takzvaného tekutého dymu čaká postupný koniec. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín upozornil, že obsiahnuté látky môžu poškodzovať DNA buniek, informujú tvnoviny.sk.
Výrobcovia musia do leta budúceho roka stiahnuť z predaja produkty, kde sa tekutý dym používa len ako dochucovadlo, napríklad čipsy. Na zmenu receptúr mäsových výrobkov a syrov dostali dlhšie obdobie, čas majú do júla 2029.
„Prechodné obdobie poskytuje dostatok času, aby sa potravinársky sektor prispôsobil a pozmenil zloženie či výrobné postupy,“ uviedol hovorca Európskej komisie Stefan de Keersmaecker.
Podľa Evy Forrai, riaditeľky Slovenského zväzu spracovateľov mäsa, sa očakáva, že počas prechodného obdobia vzniknú nové druhy tekutých dymov, ktoré budú v súlade s legislatívou. Tradičné údenie v dyme z dreva alebo pilín zostáva povolené. Niektoré potravinárske podniky ešte stále využívajú klasické udiarne, tie sa však pre veľkovýrobu príliš nehodia.
