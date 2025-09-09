Redukcia sa týka 26 krajských a 29 okresných miest.
Slovenská pošta ruší desiatky prevádzok po celom Slovensku. Dôvodom sú nízka vyťaženosť, klesajúca návštevnosť a stratové hospodárenie. V Detve zostane od 1. októbra otvorená len jedna pobočka, informuje STVR.
Pobočka na Partizánskej ulici, ktorú zrušia, je od zostávajúcej vzdialená približne dva kilometre. Obyvatelia najväčšieho zvolenského sídliska Západ budú musieť dochádzať do pobočky v centre mesta, keďže tam od októbra zrušia miestnu pobočku.
Redukcia sa týka 26 krajských a 29 okresných miest. Podľa hovorkyne Slovenskej pošty Evy Peterovej návštevnosť pobočiek každoročne klesá o 15 percent a podávanie tradičných listových zásielok sa za posledných 19 rokov znížilo o 70 percent.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozorňuje, že rušenie pôšt sa dotkne aj obcí. Predseda ZMOS Jozef Božik pripomína, že Slovenská pošta ponúka možnosť vytvárať franšízové pobočky na mestských a obecných úradoch, ak je o to záujem. Takýto model už niekoľko rokov funguje v Českej republike.
