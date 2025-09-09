Osýpky sa nevyhli ani Česku, kde v júli potvrdili sedem prípadov a v auguste pribudli ďalší traja pacienti.
Európske krajiny hlásia rastúci počet prípadov osýpok. Najviac nakazených evidujú vo Veľkej Británii, nové prípady však pribúdajú aj vo Francúzsku, Rumunsku, Belgicku, Taliansku, Holandsku a Česku, informuje Mirror. Lekári upozorňujú, že ochorenie je mimoriadne nákazlivé a najlepšou ochranou zostáva očkovanie.
Britské úrady informujú, že len v júni a júli zaznamenali 126 nových prípadov, prevažne u detí do desiatich rokov. Osýpky sa šíria rýchlejšie než bežné nachladnutie a môžu spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Odborníci preto vyzývajú rodičov, aby chránili svoje deti vakcínou MMR.
Podľa dát ECDC sa ochorenie stále objavuje aj v iných krajinách EHP. Francúzsko hlási 59 prípadov, Rumunsko 35, Belgicko 26, Taliansko 25 a Holandsko 14. Celkový počet prípadov mierne klesol oproti júnu, no odborníci varujú, že situácia sa môže rýchlo zmeniť. Rumunsko zaznamenalo výrazný pokles po tom, čo ešte v januári hlásilo 1 368 prípadov.
Osýpky sa nevyhli ani Česku, kde v júli potvrdili sedem prípadov a v auguste pribudli ďalší traja pacienti. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR sa medzi hlavné príznaky osýpok radia vysoká horúčka, zápal spojiviek, charakteristická vyrážka, nádcha a kašeľ. U niektorých detí sa ochorenie môže komplikovať zápalom stredného ucha, pľúc alebo mozgu. Najohrozenejšou skupinou sú malé deti, pričom pred zavedením očkovania na osýpky zomieralo približne šesť percent pacientov.
Prečítaj si aj tieto články: