Presný počet zapojených vojakov úrady neuviedli.
Nemecko oznámilo, že pošle skupinu vojakov do Poľska, aby pomohli s projektom opevnenia východných hraníc krajiny, keďže narastajú obavy z hrozby zo strany Ruska.
Poľsko, ktoré je silným podporovateľom Ukrajiny, oznámilo v máji minulého roka plány na posilnenie dlhého úseku svojich hraníc s Bieloruskom a ruskou Kaliningradskou oblasťou.
Hlavnou úlohou nemeckých vojakov v Poľsku budú „inžinierske činnosti“, uviedol v piatok hovorca ministerstva obrany v Berlíne. To by mohlo zahŕňať „výstavbu opevnení, kopanie zákopov, kladenie ostnatého drôtu alebo stavbu tankových bariér“, dodal.
„Podpora poskytovaná nemeckými vojakmi v rámci (operácie) sa obmedzuje na tieto technické činnosti,“ vyhlásil hovorca. Neuviedol však presný počet zapojených vojakov, povedal len, že to bude „dvojciferné číslo stredného rozsahu“.
Vojakom nehrozí nebezpečenstvo vojnového konfliktu
Očakáva sa, že sa na projekte budú podieľať od druhého štvrťroka 2026 do konca roka 2027. Hovorca zdôraznil, že na nasadenie vojakov nie je potrebný súhlas parlamentu, pretože „vojakom nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo vojnového konfliktu“.
Nasadenie nemeckých ozbrojených síl v zahraničí musí Nemecký parlament schváliť, s výnimkou určitých špecifických prípadov. Poľsko (Varšava) je od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 silným podporovateľom Kyjeva.
Poľsko slúži ako tranzitná trasa pre zbrane dodávané západnými spojencami na Ukrajinu.
Zároveň Varšava zmodernizovala svoju armádu a zvýšila výdavky na obranu.
Nemecko je druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine (po USA) a Kyjevu poskytlo rozsiahle množstvo vybavenia, od systémov protivzdušnej obrany až po obrnené vozidlá.