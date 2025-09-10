Samotné ruské aktíva však dotknuté nebudú.
Európska únia môže poskytnúť Ukrajine pôžičku financovanú z úrokov zo zmrazených ruských aktív. Oznámila to šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas prejavu o stave Únie. Splácať by ju Ukrajina začala až vtedy, keď Rusko uhradí reparácie, samotné aktíva zostanú nedotknuté.
Von der Leyenová zdôraznila, že vojna musí skončiť, no kým Rusko odmieta rokovania, EÚ pripravuje 19. balík sankcií. Zároveň predstavila iniciatívu „kvalitatívna vojenská prevaha“, ktorá má posilniť ukrajinské ozbrojené sily, napríklad investíciami do dronov.
Venovala sa aj téme únosov ukrajinských detí, ktorých podľa Kyjeva bolo odvlečených vyše 19-tisíc. Spolu s Ukrajinou chce EÚ zorganizovať summit medzinárodnej koalície za ich návrat.