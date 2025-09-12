Cvičenie s názvom Západ považujú za potenciálnu hrozbu.
Poľsko od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. Dôvodom je plánované spoločné vojenské cvičenie Bieloruska a Ruska s označením Zapad. Na hranicu vycestoval poľský minister vnútra Marcin Kierwiński, informuje TASR podľa poľských médií.
„Som si vedomý, že pre mnohých podnikateľov je to ťažká situácia. Vláda preto analyzuje straty a zvažuje formy podpory,“ uviedol podľa príspevku na sieti X Kierwiński, ktorý zatvorenie hranice označil za zodpovedný krok pre bezpečnosť Poľska a jeho občanov.
Rozhodnutie Varšavy oznámil poľský premiér Donald Tusk ešte v utorok. Rusko-bieloruské manévre sa začnú v piatok na území Bieloruska pri poľskej hranici a majú agresívny charakter, povedal vtedy s tým, že zahŕňajú aj simuláciu útoku na Suvalský koridor.
Od polnoci zo štvrtka na piatok sú uzavreté všetky hraničné priechody vrátane železničných, a to až do skončenia cvičenia, ktoré má trvať do 16. septembra.
Rusko vyzvalo Poľsko, aby čo najskôr prehodnotilo svoje rozhodnutie, ktoré označilo za deštruktívne. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová v tejto súvislosti varovala pred dôsledkami. Uzavretie hraníc má podľa jej slov „ospravedlniť politiku ďalšieho eskalovania napätia v centre Európy“.
Bielorusko v januári uviedlo, že na manévroch sa zúčastní 13 000 vojakov. V máji potom oznámilo, že ich počet sa zníži približne o polovicu.