Vedci zo švajčiarskej univerzity ETH Zürich publikovali štúdiu, ktorá podľa CNN priamo spája emisie najväčších producentov fosílnych palív a cementu s výskytom a intenzitou extrémnych horúčav za posledné desaťročia. Výskum, zverejnený v časopise Nature, analyzoval 213 vĺn horúčav od roku 2000 do roku 2023 a zistil, že pravdepodobnosť ich výskytu sa medzi prvou a druhou dekádou zvýšila až desaťnásobne.
Hlavný autor štúdie, Yann Quilcaille, uviedol, že konkrétni producenti fosílnych palív nesú zodpovednosť za tieto udalosti. Analýza ukázala, že štvrtina sledovaných horúčav by bez emisií od 14 najväčších producentov, vrátane spoločností ako ExxonMobil či Chevron a historických producentov z bývalého Sovietskeho zväzu, prakticky nenastala.
Carbon majors stoja podľa vedcov aj za polovicou nárastu intenzity horúčav od predpriemyselnej éry. V období rokov 2010 až 2019 zvýšili priemernú intenzitu horúčav o takmer pol stupňa Celzia.
Štúdia môže ovplyvniť aj právne aspekty klimatických udalostí. Corina Heriová z Tilburg Law School uviedla, že štúdia poskytuje väčšiu vedeckú istotu pre súdy, ktoré zvažujú zodpovednosť uhlíkových gigantov. Richard Heede z inštitútu Climate Accountability dodal, že údaje umožňujú určiť, kto a do akej miery prispel k ničivým následkom horúčav.
Vedci zdôrazňujú, že extrémne horúčavy patria medzi najnebezpečnejšie prejavy klimatickej zmeny a spôsobujú tisíce úmrtí a ekonomické škody. Kristina Dahlová z organizácie Climate Central označila štúdiu za prelomovú, pretože spája doposiaľ neprepojené fakty. Britská klimatologička Clair Barnesová však upozornila, že údaje z Afriky a Južnej Ameriky môžu byť podhodnotené, pretože mnohé epizódy horúčav zostali nezaznamenané.
