Boeing spoločnosti AirExplore, ktorá má základňu v Bratislave, skončil mimo dráhy.
Dramatické chvíle zažilo 190 cestujúcich na palube slovenského lietadla, ktoré malo problém pri pristátí v hustej búrke na letisku v Krakove. Lietadlo skončilo mimo dráhy, ale nikomu sa nič nestalo, informoval Nový čas.
Charterový let spoločnosti AirExplore z Antalye mal v nedeľu turbulentné pristátie. Po dopade na mokrú dráhu sa lietadlo nedokázalo udržať a zastavilo až na trávniku mimo dráhy.
Na palube bolo približne 190 ľudí. Všetci pasažieri bezpečne vystúpili po schodoch a následne ich autobusmi prepravili do terminálu. Letisko po incidente dočasne prerušilo prevádzku a normálne lietadlá mohli opäť pristávať až po polnoci.
Spoločnosť AirExplore má svoju základňu v Bratislave a prevádzkuje lietadlá Boeing 737, ktoré využíva na osobnú aj nákladnú dopravu.