Maďarská energetická skupina MOL oznámila, že spolu so spoločnosťou O&GD objavila nové ropné pole pri meste Galgahévíz. Ložisko sa nachádza v hĺbke približne 2400 metrov.
„Nové ložisko významne prispieva k bezpečnosti dodávok Maďarska, pretože domáca produkcia znižuje závislosť od dovozu. Najlepším zdrojom je vždy domáci, a preto spoločnosť MOL považuje prieskum uhľovodíkov v Maďarsku za prioritu,“ uviedol výkonný riaditeľ MOL Hungary György Bacsa.
Podľa zverejnených informácií prispieva nový vrt približne 0,5 percenta k celkovej produkcii uhľovodíkov skupiny MOL. Vrt Galgahévíz-4 dokáže denne vyťažiť asi 1000 barelov ropy. Táto ropa sa bude spracovávať v rafinérii Donau v Százhalombatte. Spoločnosti si rozdelia vyťažený objem v pomere 51 ku 49 percentám.
MOL pôsobí ako integrovaná ropná a plynárenská spoločnosť v strednej a východnej Európe a svoje aktivity má vo viac ako 30 krajinách. Do skupiny patrí aj bratislavský Slovnaft, ktorý ročne spracuje 5,5 až 6 miliónov ton ropy.
