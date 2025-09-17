Kategórie
Domov
Aneta Gospičová
dnes 17. septembra 2025 o 12:49
Čas čítania 0:28

Bývalý šéf polície Hamran posilní tím Martiny Bajo Holečkovej. Mesačne zarobí viac ako 4 000 eur

Slovensko
Bývalý šéf polície Hamran posilní tím Martiny Bajo Holečkovej. Mesačne zarobí viac ako 4 000 eur
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Hamran sa stal členom tímu, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane.

Bývalý policajný prezident Štefan Hamran od dnešného dňa pôsobí ako asistent poslankyne Martiny Bajo Holečkovej z klubu SaS. Ako prvý o tom informoval Denník N.

Mesačne bude zarábať viac než 4 100 eur. S poslankyňou spolupracuje od marca, hoci predtým kandidoval v eurovoľbách za Demokratov. Hamran sa stal členom tímu, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane.

Hamran je bývalým kariérnym policajtom. V Policajnom zbore pracoval od roku 1999. V rokoch 2011 až 2021 bol veliteľom Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru.  Funkciu policajného prezidenta zastával od apríla 2022 do októbra 2023. Vo svojej pozícii skončil po nástupe novej vlády, keď ho nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odvolal.

Štefan Hamran.
Štefan Hamran. Zdroj: TASR/Martin Baumann
Politika Správy z domova
