Nepál sa po období politickej krízy postupne vracia k normálu. V sobotu úrady zrušili zákaz vychádzania a ďalšie obmedzenia v údolí Káthmandu aj v iných častiach krajiny. K zlomovému momentu došlo už deň predtým, keď sa bývalá hlavná sudkyňa Sušíla Kárkíová stala prvou ženou na čele dočasnej vlády, informuje portál Mint.
Mladí protestujúci z generácie Z si za nástroj výberu nového lídra zvolili aplikáciu Discord. Na serveri Youth Against Corruption, ktorý podľa správy India Today združuje viac ako 130 000 používateľov, hlasovali o budúcom premiérovi. Karki v hlasovaní uspela a následne sa stretla s prezidentom Rámom Čandra Páudelom.
Nepálsky prezident ju v piatok vymenoval do funkcie dočasnej premiérky. 73-ročná Kárkíová je v Nepále populárnou osobnosťou. V rokoch 2016 a 2017 pôsobila ako prvá ženská predsedníčka najvyššieho súdu a prvou ženou bude aj vo funkcii hlavy nepálskej exekutívy.
Krátko po zložení sľubu novou dočasnou premiérkou bol nepálsky parlament rozpustený a boli ohlásené nové parlamentné voľby v marci 2026. „Na odporúčanie predsedníčky vlády bol parlament rozpustený. Termín volieb je 5. marca 2026,“ uviedla kancelária prezidenta.
V reakcii na protivládne protesty v utorok odstúpil premiér Khadga Prasád Šarmá Olí, ktorý v liste adresovanom prezidentovi napísal, že cieľom jeho demisie je umožniť podniknúť „kroky smerujúce k politickému riešeniu a vyriešeniu problémov“.
Z pondelkových zhromaždení v Káthmandu sa stali násilné demonštrácie s účasťou desiatok tisícov ľudí. Dav obkľúčil budovu parlamentu a snažil sa do nej vtrhnúť. Polícia proti nemu zakročila slzotvorným plynom a gumovými projektilmi. Protestujúci tiež podpálili budovu parlamentu, domy a súkromné sídla viacerých politikov.
Pri protestoch počas pondelka a utorka zahynulo najmenej 51 ľudí a viac ako 1 300 bolo zranených. Naďalej je na úteku viac ako 12 500 väzňov, ktorí od začiatku protestov ušli z väzníc v celej krajine.
Medzi obeťami bolo najmenej 21 protestujúcich, pričom väčšina zahynula v pondelok počas zásahu polície proti demonštráciám namiereným proti zákazu sociálnych sietí zo strany vlády, proti korupcii a zlému vládnutiu. Podľa hovorcu polície zahynuli aj traja policajti a niekoľkí väzni na úteku.
