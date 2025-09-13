Kategórie
Domov
Aneta Gospičová TASR
dnes 13. septembra 2025 o 14:51
Čas čítania 1:20

Gen Z si zvolili novú premiérku Nepálu cez Discord. Po krvavých protestoch sa krajina vracia k pokoju

Zahraničie
Gen Z si zvolili novú premiérku Nepálu cez Discord. Po krvavých protestoch sa krajina vracia k pokoju
Zdroj: Flickr / Ivan Radic

Mladí protestujúci z Generácie Z si za nástroj výberu nového lídra zvolili aplikáciu Discord.

Nepál sa po období politickej krízy postupne vracia k normálu. V sobotu úrady zrušili zákaz vychádzania a ďalšie obmedzenia v údolí Káthmandu aj v iných častiach krajiny. K zlomovému momentu došlo už deň predtým, keď sa bývalá hlavná sudkyňa Sušíla Kárkíová stala prvou ženou na čele dočasnej vlády, informuje portál Mint.

Mladí protestujúci z generácie Z si za nástroj výberu nového lídra zvolili aplikáciu Discord. Na serveri Youth Against Corruption, ktorý podľa správy India Today združuje viac ako 130 000 používateľov, hlasovali o budúcom premiérovi. Karki v hlasovaní uspela a následne sa stretla s prezidentom Rámom Čandra Páudelom.

Nepálsky prezident ju v piatok vymenoval do funkcie dočasnej premiérky. 73-ročná Kárkíová je v Nepále populárnou osobnosťou. V rokoch 2016 a 2017 pôsobila ako prvá ženská predsedníčka najvyššieho súdu a prvou ženou bude aj vo funkcii hlavy nepálskej exekutívy.

Sušíla Kárkíová.
Sušíla Kárkíová. Zdroj: TASR/AP

Krátko po zložení sľubu novou dočasnou premiérkou bol nepálsky parlament rozpustený a boli ohlásené nové parlamentné voľby v marci 2026. „Na odporúčanie predsedníčky vlády bol parlament rozpustený. Termín volieb je 5. marca 2026,“ uviedla kancelária prezidenta.

V reakcii na protivládne protesty v utorok odstúpil premiér Khadga Prasád Šarmá Olí, ktorý v liste adresovanom prezidentovi napísal, že cieľom jeho demisie je umožniť podniknúť „kroky smerujúce k politickému riešeniu a vyriešeniu problémov“.


Z pondelkových zhromaždení v Káthmandu sa stali násilné demonštrácie s účasťou desiatok tisícov ľudí. Dav obkľúčil budovu parlamentu a snažil sa do nej vtrhnúť. Polícia proti nemu zakročila slzotvorným plynom a gumovými projektilmi. Protestujúci tiež podpálili budovu parlamentu, domy a súkromné sídla viacerých politikov.

Protesty v Nepále.
Protesty v Nepále. Zdroj: TASR/AP


Pri protestoch počas pondelka a utorka zahynulo najmenej 51 ľudí a viac ako 1 300 bolo zranených. Naďalej je na úteku viac ako 12 500 väzňov, ktorí od začiatku protestov ušli z väzníc v celej krajine.


Medzi obeťami bolo najmenej 21 protestujúcich, pričom väčšina zahynula v pondelok počas zásahu polície proti demonštráciám namiereným proti zákazu sociálnych sietí zo strany vlády, proti korupcii a zlému vládnutiu. Podľa hovorcu polície zahynuli aj traja policajti a niekoľkí väzni na úteku.

Nepál
Zdroj: TASR/AP
Politika Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: Flickr / Ivan Radic
