Aneta Gospičová
dnes 18. septembra 2025 o 10:53
Čas čítania 0:25

Polícia zadržala známeho podnikateľa z okolia Serede. V jeho dome vraj našli materiál s detskou pornografiou

Slovensko
Polícia zadržala známeho podnikateľa z okolia Serede. V jeho dome vraj našli materiál s detskou pornografiou
Zdroj: Polícia Slovenskej republiky

Vyšetrovateľské úkony pokračujú.

V utorok polícia zadržala vplyvného podnikateľa z okolia Serede. Pri domovej prehliadke zasahovali aj policajní kukláči, informujú tvnoviny.sk.

Kriminalisti zaistili niekoľko harddiskov, telefónov a notebookov, na ktorých mali byť videá a fotografie detskej pornografie. Zdroj tvnoviny uvádza, že na niektorých záznamoch má byť aj samotný podnikateľ s maloletými osobami. Miestni z obce údajne do jeho nehnuteľnosti videli pravidelne prichádzať tínedžerov.

Vyšetrovateľ voči podnikateľovi vzniesol obvinenie zo spáchania trestných činov sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení. „Obvinenému za uvedené skutky hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov,“ informovala polícia.

Správy z domova
