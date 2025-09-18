Vyšetrovateľské úkony pokračujú.
V utorok polícia zadržala vplyvného podnikateľa z okolia Serede. Pri domovej prehliadke zasahovali aj policajní kukláči, informujú tvnoviny.sk.
Kriminalisti zaistili niekoľko harddiskov, telefónov a notebookov, na ktorých mali byť videá a fotografie detskej pornografie. Zdroj tvnoviny uvádza, že na niektorých záznamoch má byť aj samotný podnikateľ s maloletými osobami. Miestni z obce údajne do jeho nehnuteľnosti videli pravidelne prichádzať tínedžerov.
Vyšetrovateľ voči podnikateľovi vzniesol obvinenie zo spáchania trestných činov sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení. „Obvinenému za uvedené skutky hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov,“ informovala polícia.
