Kolegovia sa na neho pravidelne sťažovali.
Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil bratislavského policajta zo spáchania trestných činov prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Policajti z inšpekcie ho zároveň zadržali, informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
„Zadržaná bola celkom jedna osoba, s ktorou sú vykonávané procesné úkony. Bližšie informácie budú poskytnuté ihneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodala hovorkyňa. Policajt bol podľa nej zaradený na obvodnom oddelení Staré mesto Západ.
Hovorkyňa neskôr pre TASR doplnila, že počas vyšetrovania zadokumentovali policajti ÚIS dlhodobé správanie obvineného policajta. Ten mal podľa nej verejne hrubo vulgárne hanobiť skupinu osôb pre ich príslušnosť k rase a národu.
Sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd prejavoval podľa nej opakovane slovne i gestami. „Tohto konania sa dopúšťal ako verejný činiteľ, v čase výkonu služby, v služobnej rovnošate preukazujúcej príslušnosť k Policajnému zboru pred viacerými prítomnými osobami,“ ozrejmila Dobiášová. Podľa informácií TV JOJ pred kolegami hajloval a urážal Rómov či Židov, za čo sa na neho dlhodobo sťažovali.
V rámci vyšetrovania podľa hovorkyne zaistili príslušníci inšpekcie aj veci, ktoré budú podrobené znaleckému skúmaniu. Inšpekcia už po zadržaní vykonala ďalšie výsluchy svedkov. „Bližšie informácie ku skutku momentálne nie je možné poskytnúť,“ uzavrela.