Daňový úrad v Prešove pripravuje opätovnú dražbu nehnuteľnosti v katastrálnom území Solivar.
Daňový úrad Prešov oznámil, že 22. októbra 2025 uskutoční opätovnú dražbu nehnuteľnosti v katastrálnom území Solivar. Pozemok má výmeru 801 metrov štvorcových a leží na liste vlastníctva číslo 3929. Ide o trvalý trávny porast mimo zastavaného územia obce, ktorý sa nachádza na chránenom ložiskovom území.
Dražba sa začne o 10.00 h v zasadacej miestnosti Daňového úradu Prešov na Hurbanistov 3. Vyvolávacia cena pozemku predstavuje 7350 eur. Záujemcovia musia pred účasťou na dražbe zložiť dražobnú zábezpeku vo výške 3675 eur. Úrad umožňuje zaplatiť ju prevodom na daňový exekučný účet alebo v hotovosti priamo u správcu dane najneskôr do 16. októbra.
Daňový úrad poskytuje podrobnejšie informácie o dražbe v kancelárii číslo 509. Záujemcovia sa môžu obrátiť aj na telefónne čísla 051/7088 209 alebo +421 918 622 496.
