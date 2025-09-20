Žilinka Ficovi odkázal, že oznámenie o podozrení na trestný čin sa nepodáva formou tlačovej besedy.
- Robert Fico na tlačovej konferencii informoval o tom, že štatutárka neziskovej organizácie Projekt Fórum Marta Šimečková sa mala dopustiť subvenčného podvodu.
- Premiér oznámil, že nebude podávať trestné oznámenie, ministerstvá spravodlivosti a kultúry, ktoré poskytli dotácie, však budú žiadať vrátenie prostriedkov.
- Fico taktiež vyhlásil, že sa informáciám, ktoré predniesol, musí venovať aj Generálna prokuratúra SR a o Marošovi Žilinkovi tvrdil, že je nervózny z jeho slov.
- Maroš Žilinka premiérovi odkázal, že štátne orgány majú pri podozrení na spáchanie trestného činu povinnosť bezodkladne o tom informovať orgány činné v trestnom konaní. Medzi možné formy oznámenia však nepatrí tlačová beseda.
Citáty: „Nemám tlačidlo na generálnu prokuratúru. Ani nechcem mať. A ani na políciu. Aj keby práve teraz pán generálny prokurátor otáčal bicykel pri Gabčíkove, musí sa dozvedieť o tejto tlačovej konferencii,“ povedal premiér.
„Vážený pán predseda vlády, som na zahraničnej ceste, neotáčam bicykel. A na rozdiel od iných neotáčam ani nič iné. Ubezpečujem vás, že nie som príliš nervózny a ani som nebol nervózny,“ odkázal Žilinka Ficovi.
Širší kontext: Robert Fico tvrdí, že mama predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku v rokoch 2020 až 2023 zneužívala verejné dotácie. Ako príklad uviedol projekt Stredoeurópske fórum občianskeho združenia Projekt Fórum, kde je Marta Šimečková štatutárkou. Podľa Fica si OZ na jeden projekt požiadalo o dotácie z Fondu na podporu umenia, ministerstva kultúry aj ministerstva spravodlivosti v celkovej výške 130-tisíc eur. Premiér tvrdí, že prišlo k duplicitnému či dokonca triplicitnému preplácaniu faktúr a k nepravdivým čestným vyhláseniam.
Michal Šimečka reagoval na obvinenia premiéra slovami, že Fico sa snaží prekryť neschopnosť vlády šetriť a konsolidovať financie. „Kým sa Fico váľa v zlatej vani vo Vietname a lieta tryskáčmi, moja mama v posledných rokoch každé ráno chodila vlakom do Plaveckého Štvrtka, aby tam učila a doučovala rómske deti, na ktoré sa všetky vlády vykašľali“ odkázal Ficovi Šimečka.
