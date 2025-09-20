Slovensko zažíva nezvyčajne teplý záver leta.
V piatok sa teploty vyšplhali až na +28 °C, čo je na polovicu septembra mimoriadne vysoká hodnota. Podobný scenár sa zopakoval aj v sobotu, keď ortuť teplomerov v Gabčíkove ukázala 28,6 °C, v Mužli 28,4 °C a v Hurbanove 28 °C. Aj ďalšie stanice hlásili teploty presahujúce dlhodobý priemer, informuje portál iMeteo.
Nedeľa prinesie ešte teplejšie počasie. Nad strednou Európou sa rozširuje tlaková výš a po jej okraji k nám prúdi veľmi teplý vzduch od juhu. Počasie tak bude jasné až polooblačné, len ráno sa v údoliach alebo pri vodných plochách môže objaviť hmla či nízka oblačnosť. Najvyššie denné teploty dosiahnu 24 až 29 °C, na juhu a juhozápade krajiny môžu vystúpiť až k 31 °C.
Výrazne teplejšie počasie zasiahne aj horské oblasti. Vo výške 1500 metrov sa očakáva približne 19 °C. Pocit tepla však ešte znásobí vietor, ktorý sa popoludní rozfúka z juhu až juhovýchodu. Na viacerých miestach dosiahne rýchlosť 10 až 30 km/h, na západe môže v nárazoch zosilnieť až na 60 km/h.
