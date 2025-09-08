Dnešná doba nám ponúka množstvo skvelých aplikácií, ktoré ti vedia zjednodušiť život.
Študentské roky vedia byť poriadne náročné. Učenie sa na skúšky, veľa povinností, dodržiavanie termínov a popri tom všetkom sa ešte snažiť aj ušetriť. Našťastie, dnešná doba nám ponúka množstvo skvelých aplikácií, ktoré vedia študentom zjednodušiť život. Či už potrebuješ lepšie plánovať, sústrediť sa alebo si len udržať poriadok vo financiách, vybrali sme pre teba tie najužitočnejšie aplikácie , ktoré počas semestra určite využiješ.
- Ako si lepšie zorganizovať školu, úlohy aj voľný čas.
- Aké aplikácie ti pomôžu so sústredením sa pri učení a zvýšením produktivity.
- Ako sa môžeš efektívnejšie učiť cudzie jazyky či zvládnuť matematiku.
- Ako mať financie pod kontrolou a jednoducho sa deliť o výdavky s kamarátmi.
- Ako ušetriť na jedle a využiť študentské zľavy naplno.
Organizácia a riadenie času
-
Google Kalendár
Umožní ti mať všetky prednášky, skúšky, termíny odovzdania seminárok či brigády pekne na jednom mieste. Môžeš si nastaviť pripomienky, aby si na nič nezabudol, a všetko sa ti synchronizuje medzi mobilom, počítačom aj tabletom. Super je aj to, že si môžeš vytvárať samostatné kalendáre, napríklad jeden na školu, druhý na osobné veci a tretí na brigádu.
-
Todoist
Todoist je aplikácia na vytvorenie úloh a to-do listov, kde si môžeš zapísať všetky svoje povinnosti, od domácich úloh cez učenie na skúšku až po bežné veci, ako nákup alebo objednanie sa k doktorovi. Vieš si nastaviť priority, termíny a pripomienky, takže sa ti nič nestratí. Veľkou výhodou je, že Todoist sa tiež synchronizuje medzi všetkými zariadeniami, vďaka čomu máš svoj zoznam úloh vždy poruke.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Produktivita a sústredenie
-
Forest
Táto aplikácia funguje na zaujímavom princípe. Keď sa potrebuješ sústrediť, spustíš v nej „časovač“ a zasadíš virtuálny strom. Ak počas tejto doby neotvoríš inú aplikáciu, strom pekne rastie. Ak však pravidlo porušíš, strom uschne. Je to skvelý spôsob, ako si vybudovať návyk sústredenia a prestať prokrastinovať na mobile.
-
Notion
Notion nie je len obyčajný poznámkový blok. Je to všestranná aplikácia, kde si môžeš zapisovať poznámky, plánovať projekty alebo dokonca vytvárať vlastné databázy. Je ideálna na to, aby si mal všetky svoje študijné materiály, poznámky z prednášok či projektové plány prehľadne na jednom mieste a vždy poruke.
Efektívne štúdium
-
Quizlet
Quizlet je skvelá aplikácia na učenie formou digitálnych kartičiek. Môžeš si vytvoriť vlastné sety na zapamätanie pojmov, definícií či slovíčok alebo využiť už existujúce od iných študentov. Quizlet ti tiež umožní učiť sa zábavnými spôsobmi, cez kvízy, testy alebo hry, čo ti pomáha lepšie si zapamätať učivo.
-
Grammarly
Pri písaní seminárnych alebo diplomových prác ti môže výrazne pomôcť Grammarly. Táto aplikácia kontroluje gramatiku, pravopis aj štylistiku, dokáže odhaliť chyby a navrhnúť úpravy, vďaka čomu ušetríš čas a tvoja práca bude pôsobiť profesionálne.
-
Duolingo
Duolingo je bezplatná jazyková aplikácia, v ktorej máš na výber viac ako 40 jazykov, od angličtiny, španielčiny a francúzštiny, až po taliančinu alebo portugalčinu. Je dostupná na mobiloch, tabletoch aj v prehliadači, takže sa k učeniu môžeš dostať kedykoľvek a kdekoľvek.
-
Photomath
Photomath ti pomôže zvládnuť matematiku bez stresu, či už ide o jednoduché sčítanie, odčítanie alebo zložitejšie témy, ako algebra, geometria, trigonometria či kalkulus. Stačí, ak nasmeruješ fotoaparát smartfónu na príklad (môže byť vytlačený alebo napísaný rukou), a aplikácia ti ukáže presný postup, ako ho vyriešiť krok za krokom. Navyše ti vysvetlí, prečo sa každý krok robí, takže sa nielen naučíš výsledok, ale aj pochopíš celý princíp. Je to ideálne, keď sa učíš doma alebo potrebuješ rýchlu pomoc s domácou úlohou.
Rozpočet
-
Spendee
Sledovanie výdavkov nemusí byť zložité. Spendee ti umožní jednoducho zapisovať všetky príjmy a výdavky, nastavovať rozpočty a sledovať, na čo míňaš peniaze. Vďaka prehľadným grafom a vizuálnym prehľadom rýchlo zistíš, kde môžeš ušetriť a lepšie plánovať svoje financie.
- Splitwise
Je to aplikácia, ktorá ti uľahčí život, ak bývaš s viacerými ľuďmi alebo často zdieľaš náklady s kamarátmi. Už žiadne komplikované počítanie, kto komu čo platil a koľko dlhuje, stačí výdavok zapísať do appky a Splitwise to rozráta za teba.
Môžeš si tam pridať nájom, účty za energie, spoločné nákupy potravín alebo aj výdavky na výlety s partiou. Na konci mesiaca (alebo kedykoľvek chceš) presne vieš, kto má doplatiť a komu. Je to super spôsob, ako sa vyhnúť nepríjemným debatám o peniazoch a mať všetko prehľadne a férovo vyrátané.
Voľný čas
-
ISIC
Aplikácia ISIC ti umožní mať študentský preukaz vždy pri sebe v mobile a zároveň ti ukáže všetky aktuálne zľavy a výhody, a to či už v obchodoch, reštauráciách, doprave alebo pri kultúre. Študenti ju môžu využiť na šetrenie peňazí, plánovanie voľného času a jednoduché ukladanie svojich obľúbených ponúk.
-
Munch
Aplikácia Munch je skvelá pre študentov, ktorí chcú ušetriť a zároveň pomôcť znižovať plytvanie jedlom. Vďaka nej si môžeš kúpiť kvalitné jedlo za polovicu alebo dve tretiny ceny – ide o nepredané alebo nespotrebované jedlá z reštaurácií, pekární, kaviarní či obchodov.